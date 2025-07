Câmara de Caxias aprova atendimento prioritário a pessoas com autismo; veja destaques da política

A Câmara de Caxias aprovou nesta quinta-feira (24), por unanimidade, a obrigatoriedade de atendimento preferencial a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em estabelecimentos públicos e privados. O projeto de lei foi proposto pela vereadora Daiane Mello (PL).

Além de garantir a prioridade, a norma, que irá para sanção do prefeito Adiló Didomenico, determina que placas de identificação de atendimento preferencial tenham pelo menos o símbolo que identifica a condição (representada por um quebra-cabeças colorido). A garantia também se estende ao responsável legal de pessoas com TEA.

Caxias já havia aprovado uma lei em 2018 relacionada ao assunto, mas ela exigia apenas a inclusão do símbolo do TEA nas placas de atendimento preferencial. Com a aprovação nova lei, a anterior será revogada.

Plantio

Garden Infraestrutura / Divulgação

Acompanhado do diretor do Grupo Fagundes, José Fernando Fagundes, o prefeito Adiló Didomenico esteve entre as pessoas que plantaram árvores no lançamento do projeto de recuperação ambiental do entorno da barragem da Maestra, em Caxias. O plantio de cem mudas nativas foi simbólica e deu início ao projeto com duração estimada em 10 anos. O presidente do Samae, João Uez, também participou do ato.

Além da recomposição da vegetação, estão previstas ações de proteção à fauna silvestre, controle da qualidade da água e melhoria na qualidade do solo. As ações serão desenvolvidas pela empresa caxiense Garden Infraestrutura, contratada pelo Grupo Fagundes. Dos 300 hectares que serão contemplados pelo programa, o Grupo Fagundes detém 50. Os demais pertencem ao Samae.

Patinetes e bicicletas

O vereador Tenente Cristiano Becker (Republicanos) encaminhou à Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) uma indicação para que a prefeitura estude a criação de uma parceria público-privada (PPP) para ofertar veículos elétricos compartilhados, como bicicletas e patinetes.

A ideia é oferecer novas formas de mobilidade urbana, com redução de emissão de poluentes. Se encaminhada por meio de parcerias, a medida não geraria custo ao poder público.

A provocação é pertinente, principalmente quando se compara Caxias a outros municípios que já apostam em iniciativas do tipo, normalmente por ação do setor privado. A diferença é que essas cidades já contam com uma rede de ciclovias capaz de oferecer um mínimo de segurança aos usuários. O Plano de Mobilidade de Caxias propõe as ciclofaixas inclusive levando em consideração as declividades, para reduzir os impactos. A primeira demarcação, no entanto, ainda está em fase de contratação.

Recursos para hospitais de Bento

O Hospital do Trabalhador, em Bento Gonçalves, recebeu R$ 1,25 milhão para a compra de equipamentos. O complexo começou a ser construído há 13 anos e está iniciando as atividades. Os recursos têm origem em emendas parlamentares indicadas pela deputada federal Denise Pessôa (PT) e entregues na última semana.

Outros R$ 200 mil foram destinados ao custeio de serviços no Hospital Tacchini, que atualmente é referência para 22 cidades que reúnem cerca de 300 mil habitantes.

Reforma

O prédio do Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs), no cruzamento das ruas Marechal Floriano e Ernesto Alves, vai passar por reforma no telhado. A obra será viabilizada a partir de uma emenda parlamentar de R$ 300 mil indicada pelo deputado federal Daniel Trzeciak (PSDB) e articulada pela vereadora Marisol Santos (PSDB).

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o projeto executivo está em elaboração e a expectativa é de que a licitação seja aberta em outubro. O Hemocs atende 100% dos leitos do SUS em 49 municípios da Serra gaúcha. Atualmente, o prédio, que nunca recebeu obras do tipo, apresenta infiltrações e umidade.

Cobrança por melhorias

A deputada estadual Luciana Genro (Psol) solicitou ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) melhorias na RS-431, que liga Bento Gonçalves a Dois Lajeados. O trecho entre Bento e São Valentim do Sul, passando por Cotiporã, tem apresentado falta de sinalização, ausência de acostamento. O trecho também possui curvas perigosas e tráfego pesado.