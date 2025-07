Avenida Júlio pode receber revitalização em nove quadras do Centro em 2026

Revitalização tem como objetivo valorizar o trânsito de pedestres. Porthus Junior / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias vai realizar um concurso de arquitetura para selecionar um projeto de revitalização de nove quadras da Avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas Feijó Júnior e Alfredo Chaves. O certame vai ser conduzido pela unidade gaúcha do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), que já foi contratado por R$ 260,6 mil, e deve apresentar as propostas selecionadas em seis meses.

Concursos de arquitetura são comuns em projetos públicos, especialmente em revitalizações de espaços públicos. A medida permite que profissionais e escritórios estudem e apresentem soluções para as demandas apresentadas. A partir dos projetos desenvolvidos, se escolhe o que mais atende às necessidades. A revitalização da Av 25 de julho, em Flores da Cunha, é um exemplo de projeto definido a partir de um concurso.

Uma vez com a proposta escolhida, o que é esperado para o início do próximo ano, o objetivo do município é encaminhar as obras na sequência. Para isso, a previsão orçamentária será incluída no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026.

Embora a Júlio tenha sido apontada como um possível corredor de transporte coletivo no futuro a partir da discussão levantada pelo vereador Elói Frizzo (PSB), o desenvolvimento dos projetos vai se basear nos apontamentos do Plano de Mobilidade (Planmob). A lei prevê a avenida com apenas uma faixa e maior espaço para circulação de pedestres, mas a configuração pode ser modificada.