Após vídeo em defesa de radares, oposição quer informações de contratos da prefeitura de Caxias com perfis de redes sociais

Sistema começa a funcionar na próxima terça-feira (5). Ulisses Castro / Agencia RBS

O debate sobre o início da fiscalização eletrônica nas vias urbanas de Caxias extrapolou os radares e agora também envolve ações de comunicação. O motivo é um vídeo publicado pelo perfil "Caxias Mil Grau" em colaboração com a prefeitura de Caxias. Os vereadores Hiago Morandi (PL) e Daiane Mello (PL) anunciaram que vão protocolar um pedido de informações sobre os valores gastos pelo município com publicidade, especialmente em páginas de redes sociais.

O líder do governo, vereador Daniel Santos (Republicanos), disse que a contratação do vídeo ocorreu por sugestão dele próprio, dentro de iniciativas para melhorar a comunicação do município nas redes sociais. Ele afirma que o vídeo em questão é uma amostra grátis para a administração avaliar uma possível contratação de conteúdo para a página da prefeitura.

A página "Caxias Mil Grau" tem contrato de R$ 3 mil com o município, segundo Santos (a oposição diz que o valor é maior), e publicou um esclarecimento diante da enxurrada de críticas de pessoas contrárias aos radares. Grupo que domina as redes sociais, mas não é unanimidade no mundo real.

Aluguel

Outro questionamento de Hiago Morandi e Daiane Mello é com relação ao valor gasto pelo município com o sistema de fiscalização eletrônica e ao modelo de aluguel de equipamentos. O serviço integra o contrato de cercamento eletrônico que, entre radares, câmeras e central de monitoramento, teve valor inicial de R$ 16,6 milhões pelo período de quatro anos.

A parceria prevê o fornecimento de equipamentos em comodato, um modelo que tem se disseminado em diversas cidades que adotam o cercamento eletrônico. O poder público contrata o serviço e não precisa se preocupar com o manutenção ou modernização. No antigo sistema de monitoramento, que adquiria os equipamentos, era mais comum ter câmeras estragadas do que em funcionamento.

O aluguel do imóvel onde funciona o Centro Integrado de Operações (Ciop), na Rua Marechal Floriano, tem custo de quase R$ 3,3 milhões pelo período de 10 anos.

Leia Mais Vereador diz que vai trabalhar para "desgastar" prefeitura de Caxias por implantar fiscalização de velocidade

Olho no olho

Hiago tem liderado oposição aos radares. Vitor Ló/Câmara Caxias / Divulgação

Hiago já deixou claro que vai para o enfrentamento direto com governo em relação à fiscalização eletrônica. Nesta quinta-feira (31) o secretário adjunto de Trânsito, Alfonso Willembring, esteve na Câmara explicando os motivos da decisão de ativar o sistema. Ele apresentou dados como as 935 vidas perdidas no trânsito de Caxias de 2007 a 2025 e citou que radares móveis têm uma "tecnologia fantástica", mas não são mais utilizados em Caxias.

Durante as manifestações, que ocorreram com a sessão suspensa em função de restrições no regimento, Hiago disse que tempo de serviço não é garantia de conhecimento (Willembring atuou por 30 anos na Polícia Rodoviária Federal) e afirmou que o secretário tinha orgulho de operar o radar móvel no passado.

Willembring ironizou: