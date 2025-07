Após rescisão de contrato, Centro de Proteção Animal terá nova licitação; veja destaques da política

A Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) de Caxias do Sul decidiu encaminhar uma nova licitação para contratar a construção do Centro de Proteção Animal. A pasta avaliava chamar outra empresa habilitada no certame anterior, o que permitiria economizar etapas e agilizar o processo.

A possibilidade era analisada porque ajustes feitos no projeto após a rescisão de contrato com a empresa anterior não resultaram em grandes modificações arquitetônicas ou orçamentárias. Uma avaliação jurídica, no entanto, concluiu que não era possível aproveitar o mesmo processo. Agora, o edital será encaminhado à Central de Licitações (Cenlic), que vai encaminhar os trâmites para o certame.

A construção do Centro chegou a ser autorizada, mas, após o início da obra atrasar, o município rescindiu o contrato com a empresa que havia sido contratada.

Vão ter que engolir

O vereador Elói Frizzo (PSB) comemorou, na última quinta-feira (3), a vinda a Caxias da locomotiva de 1921 que ficará no Largo da Estação Férrea. Em discurso na tribuna, Frizzo disse que a máquina vai trazer ganhos culturais e históricos para a cidade e aproveitou para mandar recados a quem é contra a ideia, dizendo que terão que "engolir".

– Aqueles que eram contra, eu acho que fizeram um gol contrário, atiraram contra a própria cidade, contra a sua cultura, contra a sua história – disparou.

A oposição tem se posicionado contra o recebimento da locomotiva, especialmente após a Câmara aprovar o ressarcimento de R$ 500 mil por eventuais danos ao campus da Ulbra, em Canoas, na remoção da peça. A prefeitura diz que as avarias foram mínimas.

Lamentações

Embora a ideia de restaurar e expôr a locomotiva enfrente resistências em Caxias, a população de Canoas não ficou indiferente à retirada do maquinário que estava há 20 anos na cidade. Em uma publicação no perfil @canoasmilgrau, no Instagram, moradores lamentaram a perda da oportunidade de aproveitar o item histórico para desenvolver o turismo por lá.

Rafael Mello / Divulgação

Pelo Rio Grande... e pela Serra

Políticos e militantes de direita da Serra estiveram mobilizados nesta quinta-feira (3) em um encontro organizado pelo deputado federal Zucco (PL). O ato, chamado de Zucco pelo Rio Grande, ocorreu no Bolicho dos Piardi, nos Pavilhões da Festa da Uva.

Zucco deve ser o candidato do PL na disputa ao governo do Estado e a mobilização é uma espécie de apresentação do deputado e também um meio para se aproximar de eventuais eleitores.

O encontro teve a participação dos vereadores do PL de Caxias e da região e a presença dos deputados federais Maurício Marcon (Podemos), Sanderson (PL), Osmar Terra (MDB) e Bibo Nunes (PL).

Além de Caxias, Zucco esteve em Garibaldi e Farroupilha, onde participou de encontros e fez entregas de emendas parlamentares.

Eleições no PT

O PT faz, neste domingo (6), eleições internas em todo o país. Em Caxias do Sul, o Processo de Eleições Diretas (PED) conta com quatro candidatos à presidência da sigla e três chapas para compor o diretório.

Para a presidência, Joceli Veadrigo, da corrente Articulação de Esquerda, busca a recondução ao cargo. Pela corrente Democracia Socialista, historicamente ligada ao presidente da Assembleia Legislativa do RS, Pepe Vargas, concorre Henrique Lisboa. Os outros candidatos são Jorge Gilceu, que disputa de forma independente, e Gabriel Godoy, chefe de gabinete da deputada federal Denise Pessôa e do campo também ligado à ex-deputada estadual Marisa Formolo.

A votação ocorre das 9h às 17h na Câmara de Vereadores.

R$ 4 milhões negociados no Refis

Lançado no dia 20 de junho, o Refis de Caxias do Sul tem até agora R$ 4,78 milhões de débitos negociados com devedores. Nesse período também foram efetivamente arrecadados R$ 1,8 milhão.

A adesão ao Refis pode ocorrer até 12 de setembro e a expectativa do município é arrecadar R$ 25 milhões em valores financeiros e R$ 10 milhões em imóveis.