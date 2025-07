Vereador propõe remoção de carrinhos de papeleiros do centro de Caxias

Vereador diz que ideia é que remoção ocorra de forma gradual e direcionando responsáveis para oportunidades de trabalho. Vanessa Abreu Teixeira / Divulgação

Um projeto de lei do vereador Cristiano Becker (PRD) prevê a proibição da circulação dos chamados veículos de tração humana (VHTs) no centro de Caxias do Sul. São carrinhos como os utilizados por papeleiros.

A proposta é que a restrição ocorra no quadrilátero formado pelas ruas Tronca, Teixeira Mendes, Ernesto Alves e Angelina Michielon. O texto prevê a aplicação de multa de R$ 234 a R$ 936, mas o parlamentar defende que a retirada ocorra de forma gradual e acompanhada de políticas de assistência social que direcionem os responsáveis pelos veículos a outras oportunidades de trabalho.

Outro argumento é de que a retirada permite qualificar o espaço urbano e melhorar a mobilidade do centro.

O projeto foi protocolado há cerca de 15 dias e ainda precisa passar pelas comissões antes de ser discutido em plenário.

Material reciclável

A atuação de papeleiros na área central também envolve outra situação já debatida com alguma frequência na Câmara. As reciclagens que recebem material da coleta seletiva da Codeca têm apontado a baixa qualidade dos resíduos coletados no centro de Caxias.