Secretaria da Habitação de Caxias fará reuniões para ouvir demandas da comunidade; veja destaques da política

A Secretaria da Habitação de Caxias lançou o programa Habitação OuVe, iniciativa inédita que pretende ouvir as demandas da população. Estão previstos ao menos 20 encontros comunitários com rodas de conversa mediadas por equipes técnicas , em parceria com associações de moradores e líderes locais. O objetivo é construir um diagnóstico das condições habitacionais e fortalecer a participação da população nas decisões.

Segundo o secretário José Abreu, o objetivo também é apresentar as ações em andamento e esclarecer dúvidas . A agenda dos encontros será divulgada gradualmente, respeitando as especificidades de cada região.

Convite

Representantes da Comissão Estadual dos 150 Anos da Imigração Italiana entregaram, nesta semana, o convite para o lançamento do álbum comemorativo da data ao governador Eduardo Leite. O ato ocorreu no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

O evento, organizado pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), será realizado em 18 de agosto, no UCS Teatro, com um espetáculo cênico-musical que resgata a trajetória dos primeiros imigrantes italianos no Rio Grande do Sul. A apresentação será transmitida on-line ao público.