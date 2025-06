Representantes da Infraero visitam Caxias para conhecer aeroporto e projeto de Vila Oliva; veja destaques da política

Grupo discutiu projetos para ambos os aeroportos. Ícaro de Campos / Divulgação

Representantes da Infraero estiveram em Caxias na terça-feira (3) e na quarta-feira (4) para conhecer a atual situação do aeroporto Hugo Cantergiani e o projeto do terminal de Vila Oliva. A comitiva era composta pelo presidente da estatal, Rogério Amado Barzellay, pelo diretor financeiro, Guilherme Ribeiro, e pelo consultor Milton Zuanazzi.

Na terça, eles se reuniram com o prefeito Adiló Didomenico e o vice Edson Néspolo, além dos secretários de Planejamento, de Trânsito e da Casa Civil. A agenda seguiu na quarta com outra reunião na prefeitura. Nos encontros se discutiu a construção do futuro aeroporto e a ampliação do terminal de passageiros do Hugo Cantergiani.

No início do ano, representantes da empresa já haviam visitado a cidade e se colocado à disposição para auxiliar nos projetos, o que foi reforçado agora.

Protesto

O vereador Rafael Bueno (PDT) decidiu não participar, nesta terça-feira (3), da votação que aprovou as contas da prefeitura de Caxias do ano de 2019. Os números eram referentes ao último período de gestão de Daniel Guerra e a uma semana de gestão de Flavio Cassina. Guerra foi cassado no dia 22 de dezembro daquele ano.

A análise das contas de exercícios anteriores são procedimentos de praxe e normalmente seguem o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Não é comum a reprovação por parte dos vereadores. O gesto de Bueno, porém, foi por protesto em relação às polêmicas ocorridas na cidade durante a gestão do ex-prefeito.

Na tribuna, o vereador listou setores da sociedade que se manifestaram após decisões da gestão e revelou ter sido processado pelo ex-prefeito, que perdeu a ação. Bueno era considerado líder da oposição na época, cargo inexistente na Câmara de Caxias.

— Me sinto na obrigação de não votar, porque enquanto vereador ele fazia o mesmo com prefeito sérios — disse o pedetista.

Troca na Codeca

Unanimidade entre os vereadores, Maria de Lourdes Fagherazzi segue recebendo elogios na Câmara mesmo após deixar a presidência da Codeca. Desde que ela saiu do cargo, na última semana, parlamentares mencionam o empenho na recuperação da companhia e a disponibilidade para atender as demandas da Câmara, entre outros pontos.

Nesta terça-feira (3), a vereadora Andressa Marques (PCdoB) lamentou a substituição de uma mulher em uma gestão já com poucas posições femininas no secretariado. Em 17 secretarias, existem três secretárias e três adjuntas, além da coordenação de comunicação. Na administração indireta não há mais mulheres no comando.

Pré-candidato

Corrêa foi eleito com 958 votos. Calebe De Boni / Divulgação

O vereador de Farroupilha, Joel Corrêa (MDB), anunciou a pré-candidatura a deputado estadual. O movimento tem o apoio do presidente municipal da sigla, Eduardo Francischet.