Relatório obtido pela Câmara de Caxias aponta quase 70 mil consultas represadas; veja destaques da política

Rafael Bueno apresentou dados enviados pela Secretaria da Saúde. Petra Lima / Divulgação

Presidente da Comissão de Saúde da Câmara, o vereador Rafael Bueno (PDT) apresentou, nesta terça-feira (10), dados obtidos a partir de pedido de informação a respeito da fila de espera de consultas e procedimentos na rede do SUS em Caxias.

De acordo com Bueno, as informações que constam em 320 páginas apontam que 69.634 pacientes aguardam consultas com especialistas em Caxias, 30.971 aguardam exames e 7.291 esperam por cirurgia. Há casos de mulheres aguardando consulta ginecológica desde 2019 e pessoas esperando por atendimento traumato-ortopédico desde 2016.

Na manifestação, o vereador também cobrou o fato do secretário Geraldo da Rocha Freitas Júnior nunca ter visitado até agora as unidades de saúde da cidade desde que assumiu o cargo. Conforme Bueno, o titular da pasta justificou, em reunião da base, não ter tempo para as visitas. A UPA Central fica no térreo do prédio da secretaria. Nesta segunda-feira (9), Freitas esteve em uma das unidades.

"Nem me pagando"

Cotado para assumir a Secretaria da Saúde, Bueno foi provocado durante um intervalo da sessão de que seria o próximo titular da pasta. Ao que o vereador respondeu imediatamente: "nem me pagando".

O pedetista recusou todos os convites que recebeu para a função.

Vacinação na Câmara

Funcionários e vereadores se vacinaram nesta terça-feira (10). Isabella Jacobs Tonelli / Divulgação

Equipe da Secretaria da Saúde esteve na Câmara nesta terça-feira (10) para vacinar vereadores, servidores e outros funcionários contra a gripe. A aplicação do imunizante ocorreu ao longo da manhã na sala de reuniões da presidência da Casa.

É uma boa iniciativa para buscar a ampliação dos índices de vacinação que poderia ser estendida a outros setores do município e pontos de circulação.

Retratação

O vereador Elói Frizzo (PSB) pediu desculpas, nesta terça-feira (10), por uma declaração sobre o autismo na sessão do último dia 3. Na ocasião, o parlamentar se confundiu com um pedido de aparte do colega Daniel Santos (Republicanos) e ao passar a palavra disse "estou meio autista hoje".