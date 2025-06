Quatro grupos apresentam propostas para PPP da Educação Infantil de Caxias do Sul

Imagens ilustrativas de um dos modelos de escolas a serem construídas por meio da PPP. Secretaria de Parcerias Estratégias de Caxias do Sul / Divulgação

Quatro grupos se candidataram para participar da parceria público-privada (PPP) da Educação Infantil de Caxias do Sul. A entrega da documentação e dos envelopes com as propostas ocorreu nesta sexta-feira (27), o último dia do prazo, na B3, em São Paulo.

O conteúdo dos envelopes, no entanto, só vai ser conhecido no dia 8 de julho, quando será definido o vencedor do leilão. Até lá, a B3 vai analisar a documentação prévia para verificar se os concorrentes estão aptos para a disputa. Ao longo da rodada de apresentações, ao menos 10 grupos haviam buscado mais informações sobre o projeto.