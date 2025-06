PSDB de Caxias aguarda definições nacionais sobre união com o Podemos; veja destaques da política

O PSDB de Caxias pretende aguardar as últimas definições nacionais sobre o acordo de união com o Podemos antes de dar qualquer passo. Na convenção nacional, realizada na última quinta-feira (5), os tucanos aprovaram a junção.

Ainda há dúvidas, no entanto, se o movimento será uma fusão — o que resultaria no surgimento de uma nova legenda — ou uma incorporação. Nesse segundo caso, uma das siglas deixaria de existir e passaria a integrar a outra. Desde a convenção, começou-se a falar na possibilidade de o PSDB absorver o Podemos .

Castramóvel em Canela

Castramóvel em Caxias

A demora foi criticada há quase duas semanas pela vereadora Daiane Mello (PL), que denunciou o paradeiro do equipamento ao lado do colega Hiago Morandi (PL). A parlamentar disse ter questionado o secretário Ronaldo Boniatti e ouvido como justificativa que a Semmas aguarda a documentação das ONGs interessadas para encaminhar o chamamento. A coluna não conseguiu contato com o secretário.

Licitação para deslocamento de postes

O município já teve contrato para deslocamentos de poste no passado, mas eles eram voltados para estradas específicas, que passavam por pavimentação. Após problemas na execução, algumas vias ficaram com estruturas no meio da pista, como a Estrada Firmino Frizzo, que liga os distritos de Vila Oliva e Santa Lúcia do Piaí. A partir daí, o município passou a optar por incluir o trabalho dos postes no contrato de pavimentação.