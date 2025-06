Projeto propõe que Rua Coberta de Gramado vire...Rua Coberta

Espaço é um dos principais cartões-postais de Gramado. Halder Ramos / Divulgação

Depois de 22 anos com circulação de carros proibida, o Executivo de Gramado enviou projeto de lei à Câmara do município para mudar a classificação da Rua Coberta de via pública para bem de uso especial.

Traduzindo do juridiquês: apesar do espaço já ser utilizado para lazer e eventos, legalmente o cartão-postal ainda consta como uma via comum, um trecho da Rua Madre Verônica. O objetivo do projeto é fazer com que o espaço tenha uma classificação jurídica condizente com o uso.

A explicação do município é que a mudança do enquadramento vai permitir potencializar a realização de eventos, com amparo legal. Além disso, a proposta também muda a denominação oficial do espaço para "Rua Coberta".