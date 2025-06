Preocupações da UFRGS com campus em Caxias parecem não reverberar em Brasília; veja destaques da política

Prédio da reitoria no campus central da UFRGS, em Porto Alegre. Camila Hermes / Agencia RBS

Em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, o secretário-executivo-adjunto do Ministério da Educação, Gregório Grisa, disse que as dúvidas com relação ao custeio do campus da UFRGS é uma preocupação "que não se identifica muito de que setores internamente seriam".

A declaração chama a atenção na medida em que o ministério reconhece que há uma pressão interna na instituição, mas também sinaliza que as manifestações não têm reverberado em Brasília. Grisa diz que não há pendências com relação ao custeio e nem à compra do imóvel para o campus.

Nos bastidores, a informação é de que as preocupações partiram de integrantes do Conselho Universitário e de outras unidades da instituição em Porto Alegre.

Retornos

Renato Oliveira (PCdoB) tomou posse nesta terça-feira (17). Pietra Lima/Câmara Caxias / Divulgação

Primeiro suplente da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, Renato Oliveira (PCdoB) tomou posse nesta terça-feira (17) como vereador. Ele vai ocupar a cadeira do colega de partido Claudio Libardi, que tirou licença não-remunerada por 30 dias devido a um compromisso pessoal. É a sétima vez que Oliveira toma posse e foi cumprimentado por colegas de todos os partidos.

O vereador Aldonei Machado (PSDB) também voltou à Câmara nesta terça. Ele estava afastado por questões de saúde.

Troca de farpas sobre Irã e Israel

Um debate sobre os conflitos no Oriente Médio acirrou os ânimos nesta terça-feira (17) na Câmara de Caxias. Depois de uma hora de encaminhamentos rápidos e discussões de projetos, o assunto foi levantado pelo vereador Calebe Garbin (PP), já no momento das declarações de líder, a etapa final do Grande Expediente.

Evangélico e de direita, Calebe defendeu a atuação de Israel no enfrentamento ao Irã e ao Hamas, condenando o regime iraniano e o grupo terrorista.

O assunto divide direita e esquerda e é delicado por também envolver questões religiosas. Como não poderia deixar de ser, a manifestação gerou reações com cobranças de que também sejam condenados os efeitos causados pelos ataques de Israel, principalmente na Faixa de Gaza, onde milhares de civis já morreram. O assunto acabou ocupando boa parte das duas horas seguintes, se estendendo até o fim da sessão.

Vacinas

Os ânimos ficaram ainda mais exaltados quando a vereadora Andressa Marques (PCdoB) abordou a audiência pública a respeito da obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em crianças.

O encontro ocorreu na noite desta segunda-feira (16) e foi proposto pelo vereador Pedro Rodrigues (PL). Na reunião, foram apresentados argumentos contra a obrigatoriedade da vacinação para esse público e a defesa de que os pais decidam pela aplicação ou não do imunizante.

De forma contundente, Andressa criticou a realização da audiência em um momento em que a população não tem buscado vacinação. Mais uma vez o assunto dividiu parlamentares de esquerda e direita.

Recomendação

Antes da audiência desta segunda, o Ministério Público (MP), por meio da promotora Simone Spadari, encaminhou uma recomendação de que fosse chamada uma equipe técnica da Secretaria da Saúde para participar da reunião. Entre os argumentos estava a normativa legal que inclui a vacina contra a covid-19 no Programa Nacional de Imunização (PNI).

O presidente da Comissão de Saúde da Câmara, vereador Rafael Bueno (PDT), disse não ter respondido ao ofício por considerar que a recomendação estava atendida com a presença do secretário da Saúde, Geraldo da Rocha Freitas Júnior. Freitas disse que a pasta precisa seguir a legislação e a ciência, mas se colocou à disposição para discutir o assunto.

Aprovado

Vereadores de oposição elogiaram o mutirão realizado pelo município com apoio de hospitais e instituições de saúde no fim de semana. Entre os que saudaram a medida estão Hiago Morandi (PL), que chegou a ironizar dizendo ser esse o motivo da chuva da terça-feira (17). Crítico contundente do governo Adiló, Hiago tem justamente a saúde como uma das principais pautas.

Propostas femininas

Cinco propostas elaboradas por mulheres de diferentes regiões do Rio Grande do Sul foram selecionadas para virar projetos de lei no Congresso Nacional. A iniciativa faz parte do programa Participa Mais Mulher, criado pela deputada federal Denise Pessôa (PT), e tem como foco o enfrentamento à violência de gênero.