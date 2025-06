Região do aeroporto é conhecida por ter vestígios de abrigos indígenas subterrâneos, semelhantes ao da réplica acima, criada em Criúva. Luca Roth / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias encaminhou nesta quinta-feira (26) ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) o Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (Paipa) do terreno do futuro aeroporto de Vila Oliva. O documento é o planejamento de como os estudos vão ser desenvolvidos e precisa de aprovação do órgão federal.

O projeto começou a ser elaborado no início do mês e foi entregue antes do prazo previsto em contrato, que era de dois meses. Agora, o Iphan tem 30 dias para dizer se aprova o planejamento ou se serão necessários ajustes.

Uma vez recebido o aval do órgão federal, as equipes podem iniciar as perfurações na área. Para esse trabalho, o prazo estimado é de dois meses. A última etapa é a elaboração do relatório final, que deve levar um mês.

Vale lembrar que o terreno do aeroporto de Vila Oliva já passou por estudos arqueológicos que não encontraram vestígios. Na época, o Iphan aceitou o resultado, mas impôs como condicionante ao município a criação de um Plano de Gestão do Patrimônio Arqueológica. A determinação de um estudo mais detalhado ocorreu após o município não dar um retorno sobre a criação do plano de gestão.

Apesar do entrave, o município diz que a realização do estudo não deve atrapalhar o cronograma de construção do aeroporto. Caso algum vestígio seja encontrado, ele será encaminhado para a Universidade Federal do Rio Grande (Furg).

Voto eletrônico na escolha de representantes

Escola Jesus Bom Pastor realizou votação nesta quinta-feira (27). Daniel Corrêa / Divulgação

A edição deste ano do projeto Vereador por Um Dia traz uma excelente novidade. A escolha dos estudantes que vão participar do projeto no plenário da Câmara de Vereadores está ocorrendo por votações em urnas eletrônicas nas 23 escolas inscritas.

Os aparelhos são cedidos pelo Cartório Eleitoral e os estudantes contam com palestras e orientações do chefe da 169º Zona Eleitoral de Caxias, Edson Borowski, a respeito do processo eleitoral.

A iniciativa não apenas torna a experiência mais próxima da vida real, como dá oportunidade aos jovens de conhecer a urna eletrônica. E o mais importante: ao apresentar todas as etapas do processo, com impressão de zerésima e boletim de urna, permite combater, entre os jovens, os discursos falaciosos de que as urnas são inseguras.

Nesta quinta-feira (27), o vereador Rafael Bueno (PDT) acompanhou a eleição da Escola Jesus Bom Pastor (Pastorinhas). Foi a quinta instituição a realizar a eleição até agora.

Incremento

Adiló fez foto em uma das novas motolâncias. Andréia Copini / Divulgação

O Samu de Caxias recebeu uma ambulância de unidade avançada, para atendimentos de alta complexidade, e duas motolâncias, utilizadas principalmente em áreas de difícil acesso e tráfego urbano intenso.

Os equipamentos custaram R$ 139,3 mil e foram pagos com recursos de emendas parlamentares destinadas pelo deputado Neri, O Carteiro (PSDB). Agora, o Samu de Caxias conta com 10 ambulâncias e quatro motolâncias.

O prefeito Adiló Didomenico participou da entrega, nesta quinta-feira (26) e aproveitou para "testar" uma das motos. Não chegou a ser um test-drive completo, já que Adiló não chegou a colocar o veículo em movimento.

R$ 200 mil para o turismo

A Associação de Turismo da Serra Nordeste (Atuaserra), com sede em Bento Gonçalves, foi contemplada com R$ 200 mil de emendas parlamentares por meio do edital Participa 2025, articulado pelo gabinete da deputada federal Denise Pessôa (PT).

O recurso será aplicado em ações que integram turismo e cultura, com foco nos impactos das migrações recentes na Serra Gaúcha e na valorização da diversidade cultural da região.

A entrega simbólica da emenda ocorreu durante o 9º Congresso Internacional de Turismo da Região Uva e Vinho, em Vila Flores. O edital teve a participação de mais de 74 mil pessoas e resultou na escolha das 50 propostas. Cada uma vai receber R$ 200 mil.