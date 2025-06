Prefeitura de Caxias envia à Câmara projeto que permite receber recursos para reconstrução

A prefeitura de Caxias protocolou nesta quinta-feira (5) na Câmara de Vereadores o projeto de lei que cria o Fundo Municipal de Reconstrução . A medida atende às exigências do Decreto Estadual nº 58.119/2025 e do Plano Rio Grande, que estabelecem os critérios para municípios atingidos pelas chuvas de maio de 2024 acessarem recursos estaduais e federais destinados a obras de recuperação.

Encontro com Alckmin

O chefe do Escritório de Relações Institucionais e Representação de Caxias em Brasília, Mauro Pereira, pediu ao vice-presidente Geraldo Alckmin empenho nas negociações do Brasil com os Estados Unidos para reduzir as tarifas sobre o aço brasileiro. A conversa ocorreu em um encontro informal no 12º Encontro do Brics, terça-feira (3), na capital federal.