Prefeitura de Caxias avalia construir Centro de Proteção Animal sem nova licitação; veja destaques da política

Projeto passou por modificações para reduzir custos. DCA/SEMMA / Reprodução

A Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Caxias (Semmas) avalia não realizar uma nova licitação para a construção do Centro de Proteção Animal. A ideia é executar a obra a partir do processo de seleção já realizado. A medida permitiria agilizar o início do trabalho, evitando os prazos legais de uma nova licitação e eventuais entraves no processo.

A possibilidade foi levantada porque os ajustes realizados no projeto não resultaram em grandes modificações. Dessa forma, seria possível chamar outra empresa que participou do certame anterior e que cumpriu os requisitos do edital. Ao todo, houve 11 candidatas na concorrência, mas nem todas foram habilitadas.

A construção chegou a ser autorizada, mas após o início da obra atrasar, o município rescindiu o contrato com a empresa contratada. Desde então, se trabalhava com a ideia de uma nova licitação. A documentação, inclusive, já está pronta, caso a decisão final seja por esse caminho.

Frente Parlamentar vai discutir transporte

A Câmara de Caxias instalou oficialmente a Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Público de Qualidade. O grupo terá duração de dois anos e debaterá o sistema de mobilidade da cidade.

O presidente será o vereador Elói Frizzo (PSB) e o secretário, o vereador Capitão Ramon (PL). O grupo será composto ainda por Hiago Morandi (PL), Daiane Mello (PL), Rose Frigeri (PT), Estela Balardin (PT) e Andressa Marques (PCdoB).

Além da frente parlamentar, a Câmara já conta com a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana.

R$ 300 mil para estradas do interior

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, assinou convênio com o governo do Estado para o repasse de R$ 300 mil para recuperação de estradas vicinais. O recurso foi viabilizado por meio do Programa Estadual de Apoio à Infraestrutura Rural com objetivo de atender agricultores e moradores das comunidades do interior.