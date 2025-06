Prefeitura de Canela pode assumir definitivamente o Parque do Palácio; veja destaques da política

Município chegou a administrar a área. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O governo do Estado vai enviar à Assembleia Legislativa (ALRS) um projeto de lei prevendo a doação do Parque do Palácio ao município de Canela. O anúncio foi feito na última quinta-feira (26) pelo prefeito, Gilberto Cezar (PSDB), e pelo secretário da Casa Civil, Artur Lemos. Prefeitura e governo do Estado estavam em tratativas desde o início do ano.

O Parque do Palácio é uma área de 9,1 hectares que fica em área nobre de Canela, mas pertence ao Estado. É lá, por exemplo, que fica a residência de verão do governador. Em 2010, o governo Yeda Crusius cedeu a gestão da área ao município sob a condição de construção de um centro de convenções. A obra nunca ocorreu e em 2018 o município tentou conceder a área à iniciativa privada. O projeto gerou resistência de parte da comunidade porque previa hotel e outras construções.

Agora, a prefeitura diz que a intenção é transformar o espaço em parque público com uso social, cultural e turístico. O projeto ainda precisa tramitar na ALRS antes de ser votado.

Leia Mais Prefeitura de Canela retira projeto de lei que previa construção de centro de eventos no Parque do Palácio

Monumento 1

Monumento foi projetado pelo arquiteto Renato Sólio. CIC / Divulgação

O monumento aos 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, que será construído no Largo da Estação Férrea, em Caxias, vai ficar em um terreno às margens da Rua Augusto Pestana, onde atualmente existe uma casa.

O município já decretou utilidade pública para o imóvel e o processo de desapropriação está em andamento. A casa fica entre um dos armazéns e o prédio atualmente ocupado pelo Conselho Tutelar, em frente à FSG. Outras casas que existiam no ponto já foram demolidas para a revitalização do espaço.

O vice-prefeito, Edson Nespolo, a secretária da Cultura, Tatiane Frizzo, e o diretor do Escritório de Projetos, Reinaldo Toscan Neto, vistoriaram o ponto nesta sexta-feira (27). A expectativa é inaugurar o monumento, projetado pelo arquiteto Renato Sólio, ainda neste ano. A mobilização é liderada pela Câmara de Indústria Comércio e Serviços de Caxias (CIC Caxias).

Leia Mais CIC lança projeto de monumento em Caxias do Sul para marcar 150 anos da Imigração Italiana

Monumento 2

No dia 10 de junho, o município decretou utilidade pública de uma área de 2,8 mil metros quadrados próximo à unidade básica de saúde (UBS) de Vila Cristina. O terreno pertence à concessionária Convias, que administrava o pedágio no distrito, e está em vias de ser leiloado para o pagamento de dívidas da empresa com o Estado.

A prefeitura demonstrou interesse na área para não correr o risco de um futuro comprador impedir o acesso aos serviços públicos do entorno. Outro objetivo é a construção de um pórtico no local. A ideia, segundo a administração, é valorizar a história de Vila Cristina, que também é um dos principais acessos a Caxias.

Leia Mais Quatro grupos apresentam propostas para PPP da Educação Infantil de Caxias do Sul

Cristóforo

Anunciada no aniversário do SER Caxias, em abril, a transação do terreno entre o clube e o Banrisul para implantação de pavilhões de reciclagem no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz aguarda análise do banco.

O acordo prevê que o Caxias adquira, da instituição financeira, a hipoteca do terreno e doe a área para o município. Em contrapartida, o município vai regularizar as matrículas imobiliárias, uma vez que o mapa oficial prevê inclusive a existência de ruas no terreno. Também é o município que vai construir os pavilhões de reciclagem para o material seja retirado da Rua Cristóforo Randon.