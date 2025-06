ONGs que haviam demonstrado interesse desistem de operar castramóvel em Caxias

Em mais um desdobramento da polêmica envolvendo o castramóvel em Caxias do Sul, a vereadora Andressa Mallmann (PDT) disse nesta quinta-feira (26) na tribuna da Câmara que as ONGs que haviam demonstrado interesse na operação do equipamento se retiraram do processo. Quatro entidades chegaram a participar das conversas com a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), mas apenas uma demonstrou interesse oficialmente.