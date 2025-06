O que a direção da Infraero veio fazer em Caxias do Sul

Reuniões ocorreram terça-feira (3) e quarta-feira (4). Ícaro de Campos / Divulgação

O presidente da Infraero, Rogério Barzellay, e o diretor financeiro da estatal, Guilherme Ribeiro, estiveram em Caxias na terça-feira (3) e quarta-feira (4) para reuniões com o prefeito Adiló Didomenico, o vice Edson Néspolo e outros integrantes da administração municipal. Eles também foram acompanhados pelo consultor e ex-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi.

O município vem negociando desde o início do ano a transferência da gestão do Aeroporto Hugo Cantergiani para a empresa pública. Durante a visita, os representantes da Infraero se inteiraram da estrutura do complexo e conheceram o projeto do aeroporto de Vila Oliva. Em janeiro, a direção da estatal já havia estado em Caxias, e Adiló visitou a sede da empresa na última viagem a Brasília.

Não é a primeira vez que há tratativas entre as duas partes. Há dois anos, quando o município assumiu integralmente o controle do aeroporto — com o repasse da outorga por parte do Estado — a prefeitura recuou da transferência porque a proposta da Infraero não previa investimentos.

Agora, segundo Néspolo, a própria estatal demonstrou interesse, e o município apresentou uma série de condicionantes para o acordo. Entre elas estão a ampliação do terminal de passageiros, já em fase de projeto, melhorias no quartel dos bombeiros, aquisição de equipamentos para facilitar voos noturnos, expansão das operações e manutenção dos contratos existentes.

A Infraero se comprometeu a analisar as exigências e elaborar uma proposta para firmar um protocolo de intenções que dê continuidade às tratativas.

Recursos para viaduto

Uma eventual formalização do acordo com a Infraero pode impulsionar outro projeto para Caxias: o viaduto no acesso ao bairro Desvio Rizzo. A nova entrada com a elevada é uma exigência da prefeitura para assumir a gestão dos cinco quilômetros da RS-453 no acesso oeste da cidade, atualmente sob responsabilidade do Estado.

Em reunião com o secretário estadual da Casa Civil, Artur Lemos, nesta quinta-feira (5), Adiló e Néspolo sugeriram que o Estado redirecione os recursos destinados à ampliação do terminal do aeroporto para a construção do viaduto. O movimento ocorreria apenas com a transferência da gestão do aeroporto. O orçamento total do viaduto ainda não foi elaborado.

Falando em rodovias

A agenda de Adiló e Néspolo em Porto Alegre, nesta quinta, incluiu uma reunião com o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino. Na pauta, os acessos precários em diversos pontos da Rota do Sol, entre a saída para Flores da Cunha e o entroncamento com Vila Seca.