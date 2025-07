Missão de Caxias vai a Medellín conferir ações que resgataram cidade da violência; veja destaques da política

Representantes políticos, empresariais e da sociedade civil de Caxias embarcam no próximo domingo (6) para Medellín, na Colômbia, para uma missão voltada a conhecer os projetos e a inovações da cidade. A viagem é organizada pela Fundação Marcopolo e já está na terceira edição.

O objetivo é se inteirar das ações que levaram a cidade a superar um contexto de violência extrema e, em 20 anos, se tornar a mais inovadora da América Latina e referência mundial de desenvolvimento em diversas áreas. O retorno ocorre no próximo dia 10.

Veja abaixo quem integra a comitiva, liderada pelo gerente da Fundação Marcopolo, Luciano Balen:

Frei Jaime Bettega

Jeanine Pacholski: especialista em responsabilidade social

Denise Bampi: coordenadora do Cejusc da Justiça do Trabalho de Caxias do Sul e presidente do Grupo Escoteiro Saint Hilaire

Bruno Bazanella: especialista em gestão de pessoas e mestre em Indústria Criativa

Carolina Guimarães: arquiteta e uma das responsáveis pela Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo

Felipe Gremelmaier: secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Caxias

Paula Ioris: ex-vice-prefeita de Caxias do Sul e atual assessora regional para a Serra da Subchefia do Interior da Casa Civil do Estado

Edson da Rosa: presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores de Caxias

Denise Pessôa: deputada federal e atual presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados

Sandro Padilha: diretor da UCS FM

Tríssia Ordovás Sartori: editora-chefe do Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra

Joel Goulart Junior: diretor regional da RBS Serra e Vales

Neide Pessin: pró-reitora de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Caxias do Sul (UCS)

Adriana Angar: coordenadora de Marketing da Marcopolo

Leia Mais Vereador propõe remoção de carrinhos de papeleiros do centro de Caxias

Mais uma escolha

Votação ocorreu na manhã desta segunda-feira (30). Cristhine Genro / Divulgação

Depois da Escola Jesus Bom Pastor (Pastorinhas), na última sexta-feira (27), desta vez a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dario Granja Sant'Anna recebeu a eleição do estudante que vai participar do projeto Vereador por Um Dia. A escolha ocorreu na manhã desta segunda-feira (30).

Assim como nas outras cinco escolas que já passaram pela seleção, a atividade contou com orientação e palestra do chefe da 169º Zona Eleitoral de Caxias, Edson Borowski. As 23 escolas participantes vão ter eleições com urnas eletrônicas cedidas pelo Cartório Eleitoral.

Nesta segunda, o processo foi acompanhado pela vereadora Rose Frigeri (PT). Rose é presidente da Escola do Legislativo — que coordena o projeto — e foi a idealizadora da eleição dos candidatos nas escolas a partir de propostas. A organização do Vereador por Um Dia também conta com o apoio da Comissão de Educação da Câmara, presidida pelo vereador Edson da Rosa (Republicanos).

Leia Mais Prefeitura envia para análise do Iphan plano de estudo arqueológico em Vila Oliva; veja destaques da política

Mais dinheiro para a BR-285

A construção de 8,8 quilômetros da BR-285, em São José dos Ausentes, na Serra, recebeu do governo federal mais R$ 10,6 milhões para este ano, informa o colega de GZH, Jocimar Farina.

É uma boa notícia porque a comunidade temia o término de recursos para a obra neste ano. Além disso, a bancada gaúcha no Congresso também deixou o projeto de fora das emendas de 2025.

O trecho é o último que falta para concluir a rodovia no lado gaúcho. Em Santa Catarina, a construção está em fase avançada. O ministro dos Transportes, Renan Filho, já afirmou que há R$ 114 milhões assegurados para a obra gaúcha, com término previsto para 2026.

Olívio e Pepe recebem medalhas

Olívio comandava o Estado na época da criação do ICC-Serra. Bruno Lemos / Divulgação

O ex-governador Olívio Dutra e o presidente da Assembleia Legislativa (ALRS), Pepe Vargas, ambos do PT, receberam medalhas na última sexta-feira (27) em homenagem aos 24 anos de fundação da Instituição Comunitária de Crédito (ICC-Serra), também conhecida como Banco do Povo. A entrega ocorreu em jantar na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias.

Pepe era prefeito de Caxias na época da criação do ICC-Serra. Bruno Lemos / Divulgação

Olívio foi homenageado por estar à frente do governo do Estado em 2001, quando o ICC-Serra foi criado. Pepe era prefeito de Caxias na mesma época. Tanto o Estado quanto do município realizaram aportes para dar início às atividades da instituição.