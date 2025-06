Kalil Sehbe é indicado para diretoria do Banrisul; veja destaques da política

Indicação ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa e pelo Banco Central. Vitor Rosa / Secom/Governo do RS/Divulgação

Ex-vereador de Caxias por dois mandatos e ex-deputado estadual em quatro legislaturas, Kalil Sehbe Neto (PDT) foi indicado pelo governo do Estado para assumir um cargo de direção no Banrisul. Kalil estava há 10 anos na diretoria do Badesul.

A escolha já foi encaminhada pelo governador Eduardo Leite à Assembleia Legislativa (ALRS). Depois de ser aprovado pelos deputados, o nome de Kalil também precisará receber o aval do Banco Central.

Leia Mais Sindicato dos Médicos entra na Justiça contra vereador de Caxias

Apresentação oficial

Projeto foi apresentado ao governador Eduardo Leite. Daniel Bianchi / Divulgação

O empresário Edson Tomiello, o Trovão, esteve nesta segunda (16) no Palácio Piratini para oficializar o convite de inauguração da Villa Dei Troni ao governador Eduardo Leite. O parque temático, que homenageia a imigração italiana na Serra gaúcha será inaugurado em 10 de outubro, no bairro Ana Rech, em Caxias do Sul. A abertura ao público está marcada para o dia 12. O vice-prefeito Edson Néspolo acompanhou a comitiva.

Na agenda institucional, também receberam o convite o secretário de Turismo, Ronaldo Santini, o deputado Neri, o Carteiro (PSDB), e o secretário de Justiça do Estado, Fabrício Peruchin. Com 25 hectares e mais de 50 edificações históricas, a Villa Dei Troni promete recriar uma vila italiana do século 19.

Leia Mais Preocupações da UFRGS com campus em Caxias parecem não reverberar em Brasília; veja destaques da política

Dia da Conscientização Climática

A Câmara de Farroupilha aprovou nesta semana a criação do Dia da Conscientização Climática. A data será 5 de maio, dia em que o Estado era castigado pela chuva em 2024.

A proposta foi apresentada pelo vereador Juliano Baumgarten (PSB), que defende que a medida sirva para sensibilizar a comunidade por mais responsabilidade ambiental. O texto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Jonas Tomazini.

Sugestões

A ampliação do uso de tornozeleiras eletrônicas, o reforço das patrulhas Maria da Penha e ações educativas nas escolas foram algumas das sugestões levantadas na primeira reunião da Comissão Externa da Câmara dos Deputados que acompanha os casos de feminicídio no Rio Grande do Sul. O encontro ocorreu na segunda-feira (16), na sede da Defensoria Pública do Estado, em Porto Alegre, com a participação de 20 movimentos de mulheres.