FAS de Caxias tem segunda troca de presidente em duas semanas; veja destaques da política

Alda Lundgren deixa neste domingo (22) a presidência da Fundação de Assistência Social (FAS) de Caxias. Ela ocupava o cargo interinamente desde o último dia 6, quando o então presidente Samuel Avilla pediu exoneração.

A prefeitura ainda não anunciou quem deve assumir a função. Alda voltará para diretoria de Proteção Social Básica da entidade, onde estava antes de ocupar a presidência.

Nos planos

Encosta cedeu em maio de 2024 Bruno Todeschini / Agencia RBS

O governo do Estado pretende lançar um segundo pacote de recuperação da Rota do Sol, contemplando 59 quilômetros entre Lajeado Grande, em São Francisco de Paula, e Caxias do Sul. O primeiro, autorizado na última semana, contempla o trecho de Tainhas a Terra de Areia.

É nesse etapa que deve ser reforçada a encosta no km 158 da rodovia, que gerou preocupação por risco de deslizamento no ano passado. A solução definitiva passa pela construção de uma nova contenção no ponto, onde houve, inclusive, rompimento de adutora do sistema Marrecas.

O pacote está orçado em R$ 145 milhões, que sairão do Funrigs, o fundo para reconstrução do Estado. O trabalho tem previsão de início no segundo semestre.

História em audiovisual

A Câmara de Caxias realiza, na próxima terça-feira (24), a segunda edição do Cine Plenário em 2025. A sessão começa às 19h30, no plenário da Casa, com entrada gratuita. A iniciativa da Escola do Legislativo busca aproximar a comunidade do espaço público.