Estado autoriza início da recuperação Rota do Sol entre Tainhas e Terra de Areia

O governo do Estado autorizou a recuperação de 57,17 quilômetros da Rota do Sol, entre Tainhas, em São Francisco de Paula, e Terra de Areia. A ordem de início do trabalho foi assinada na terça-feira (17).

O investimento já havia sido anunciado pelo governador Eduardo Leite em janeiro, em reunião-almoço realizada na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias.

O trabalho consiste na recuperação do pavimento e na construção de contenções em pontos que tiveram deslizamentos durante a enchente de 2024. São intervenções importantes não apenas do ponto de vista logístico e econômico, mas também com relação à segurança de quem trafega pela rodovia.

Pelas características da Rota do Sol, os deslizamentos ocorrem diretamente sobre a pista e já houve grandes transtornos no passado, inclusive em pontos que já contavam com cortinas metálicas de proteção ainda da época da construção da rodovia.

A obras fazem parte de um pacote de R$ 171 milhões de reais que incluem ainda a construção de duas pontes (na RS-530, em Dilermando de Aguiar, e na RS-433, entre Relvado e Encantado) e a recuperação da RS-415, entre Tupandi e Bom Princípio. Somente a Rota do Sol deve consumir R$ 134,2 milhões do total. Os recursos tem origem no Funrigs, o fundo do Estado destinado à reconstrução e resiliência climática.

A propósito

O Estado não deixou claro se a encosta no km 158 da Rota do Sol também está contemplada no pacote. É o ponto que gerou bastante preocupação há um ano devido à possibilidade de um grande deslizamento.