Àrvores ficavam na Rua dos Jacarandás. Bruno Py / Divulgação

A Secretaria de Gestão Urbana de Caxias notificou a empresa Rosasul Serviços Eletrônicos e Florestais por cortar dois ciprestes que deveriam ser apenas podados. A companhia é contratada pelo município para o manejo da vegetação e removeu as plantas entre 8h e 8h30min do dia 6 no bairro Cinquentenário.

Quando perceberam a extensão dos cortes, moradores das proximidades se mobilizaram para impedir a ação. O grupo acionou o município, que disse que mandaria um fiscal para verificar a situação. Um profissional responsável, no entanto, chegou apenas no fim da manhã, quando duas árvores já haviam sido derrubadas. Com o equívoco identificado, as equipes retornaram à tarde e realizaram a poda da terceira árvore.

— As árvores tinham mais de 30 anos. É inadmissível um negócio desses — diz Bruno Py, que mora na região.

Moradores dizem que plantas tinhas mais de 30 anos. Bruno Py / Divulgação

O proprietário da Rosasul, Mauro Luiz da Rosa, diz que o pedido original, realizado em 2022, era de corte. Na vistoria, porém, técnicos do município decidiram autorizar apenas a poda. O equívoco ocorreu na leitura do documento, que no título mencionava o corte devido ao pedido original. A descrição do serviço, contudo, orientava a poda.

— Lamentamos muito. Falhamos no sentido de não observar o final do documento — explica Mauro.