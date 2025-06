Em discurso, Denise Pessôa diz que projeto da UFRGS em Caxias "está em andamento"; veja destaques da política 

Deputada federal Denise Pessôa (PT) na tribuna da Câmara. Marcelo Tavares / Divulgação

Não foi apenas na Câmara de Vereadores que a recente hesitação da UFRGS em implantar o campus em Caxias repercutiu nesta quarta-feira (11). A deputada federal Denise Pessôa (PT) também tratou do assunto na tribuna da Câmara dos Deputados.

A parlamentar listou as etapas cumpridas desde setembro do ano passado, quando a atual reitoria assumiu, e disse que os recursos para implantação estão assegurados via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Denise também afirmou que o custeio será incorporado ao orçamento da União.

— A população da Serra pode ficar tranquila porque o processo está em andamento e o nosso mandato está acompanhando — declarou.

Licença

O vereador Claudio Libardi (PCdoB) está saindo de licença não-remunerada pelos próximos 30 dias. Ele anunciou a decisão na sessão desta quinta-feira (12) e justificou a ausência por compromissos assumidos antes de iniciar o mandato.

Durante o período de afastamento, a cadeira de Libardi será ocupada pelo ex-vereador Renato Oliveira (PCdoB). Ele é o primeiro suplente da Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV.

Emendas 1

Instituições de saúde da Serra receberam um aporte total de R$ 1,15 milhão na última terça-feira (10). O montante foi repassado aos hospitais São Pedro (Garibaldi), Nova Petrópolis (Nova Petrópolis), Pompéia, Geral e Virvi Ramos (Caxias do Sul), e Tacchini (Bento Gonçalves). O objetivo é reforçar o atendimento pelo SUS, com melhorias estruturais, aquisição de equipamentos e contratação de serviços em áreas estratégicas.

Desse total, R$ 550 mil também foram destinados a investimentos na atenção básica dos municípios de Coronel Pilar, Nova Petrópolis e Nova Roma do Sul. O repasse ocorreu pelo governo do Estado a partir de emenda parlamentar do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa (ALRS), Pepe Vargas (PT).

Emendas 2

A prefeitura de Caxias recebeu R$ 1 milhão para asfaltamento de um trecho de um quilômetro da Estrada Municipal das Vinícolas, no interior de Forqueta. O recurso foi viabilizado a partir de emenda parlamentar do deputado federal Marcel van Hattem (Novo), com articulação da vereadora Sandra Bonetto (Novo).