Diretor-presidente do Samae remove vídeo das redes sociais a pedido de Eduardo Leite; veja destaques da política

O diretor-presidente do Samae, João Uez, apagou das redes sociais um vídeo publicado nos últimos dias em que fazia críticas à falta de iluminação na Rota do Sol, no perímetro urbano de Caxias. O motivo: o governador Eduardo Leite procurou pessoalmente a administração municipal e pediu a remoção.

A Rota do Sol, é administrada pelo Estado, mas não está claro o que levou Leite a tirar um tempo na agenda para resolver a questão. Uez é do Republicanos, partido que integra a base do governo do Estado, mas recebeu apoio de Onyx Lorenzoni nas eleições municipais do ano passado. Onyx foi o principal rival de Leite nas últimas eleições ao governo do Estado.

Além da escuridão, a Rota do Sol segue com outros problemas históricos, como os perigosos entroncamentos que não contam com dispositivos de organização do fluxo.

Moção retirada

Após o governador Eduardo Leite recuar na intenção de destinar recursos financeiros do Estado para a escola de samba Portela, na tarde desta segunda-feira (23), a Câmara de Caxias decidiu retirar de pauta a moção contra a medida. A manifestação havia sido proposta por nove vereadores.

O texto da moção afirmava ser "inadmissível que o Poder Executivo Estadual cogite transferir verbas públicas para subsidiar uma escola de samba sediada em outro Estado da Federação, em um momento de grave crise social, fiscal e humanitária no Rio Grande do Sul".

A Portela terá como samba-enredo "O mistério do Príncipe Bará: a oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande". O fio condutor será o Príncipe Custódio, líder de origem africana que contribuiu para a consolidação de religiões de matriz africana no Estado.

Debate eleitoral

O PT de Caxias do Sul realizou debate na noite de segunda-feira (23) entre os quatro candidatos à presidência municipal do partido. É o primeiro encontro do Processo de Eleições Diretas (PED) da sigla.

Existem quatro candidaturas à presidência na cidade. Joceli Veadrigo, da corrente Articulação de Esquerda, busca a recondução ao cargo. Pela corrente Democracia Socialista, historicamente ligada ao presidente da Assembleia Legislativa do RS, Pepe Vargas, concorre Henrique Lisboa. Os outros candidatos são Jorge Gilceu, que disputa de forma independente, e Gabriel Godoy, chefe de gabinete da deputada federal Denise Pessôa e do campo também ligado à ex-deputada estadual Marisa Formolo.

As eleições estão marcadas para o dia 6 de julho, das 9h às 17h, na Câmara de Vereadores. Todos os filiados até 28 de fevereiro deste ano podem votar.

Recuperação

Obras incluem recuperação de pontilhões. Secretaria Municipal de Obras / Divulgação

Caxias do Sul abriu cinco licitações para recuperar estruturas viárias danificadas em diferentes regiões do município. Os contratos, que somam mais de R$ 1,69 milhão, incluem obras em contenções, pontes e margens de arroios, com prazos de execução entre um mês e quatro meses e meio.

As propostas vão ser conhecidas entre os dias 3 e 17 de julho. Entre os locais contemplados estão os bairros Pedancino, Reolon, Galópolis, Vila Oliva, zona oeste e Vila Cristina - esta última severamente atingida pelas chuvas de maio de 2024, quando o município decretou estado de calamidade pública. Confira as obras previstas, que totalizam R$ 1,69 milhão: