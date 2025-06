Como votaram os deputados caxienses no projeto que aumenta o número de parlamentares; veja destaques da política

Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Os deputados federais Maurício Marcon (Podemos) e Denise Pessôa (PT), com base eleitoral em Caxias do Sul, tiveram um posicionamento semelhante na votação que encerrou a tramitação do projeto de aumento de 513 para 531 cadeiras na Câmara dos Deputados, quarta-feira (25). A parlamentar do PT se absteve e Marcon não votou. O efeito é praticamente o mesmo. A diferença é que para abstenção é necessário o registro da opção no sistema de votação.

A análise desta quarta era das modificações propostas pelo Senado, que havia aprovado o aumento de deputados pouco antes. Ou seja, com o aval de ambas as casas, a ampliação do número de parlamentares já estava definida, faltava apenas confirmar ou não as modificações do Senado.

Na primeira votação do projeto na Câmara, que de fato aprovou a proposta na Casa, em 6 de maio, ambos os deputados foram contrários. No Senado, os três representantes gaúchos também votaram pelo arquivamento do projeto nesta quarta.

E no IOF

Já na votação do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que derrubou o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o posicionamento dos deputados foi o oposto.

Em uma votação em que a base governista se esfacelou, Denise Pessôa (PT) seguiu o partido e votou pela manutenção das alterações implementadas pelo Planalto. Marcon optou pela aprovação do projeto e a consequente derrubada do aumento.

É a primeira vez que o Congresso impõe uma derrota ao governo, suspendendo um decreto do Executivo, desde a gestão de Fernando Collor.

Experiências do Samae em congresso nacional

Servidores do Samae participaram do 53º Congresso Nacional de Saneamento da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae), em Caldas Novas (GO), com a apresentação de seis trabalhos técnicos sobre abastecimento rural, qualidade da água e esgotamento sanitário. A programação começou domingo (22) e segue até esta sexta-feira (27). O vice-prefeito de Caxias, Edson Néspolo, também participou como painelista, e o diretor-presidente do Samae, João Uez, como mediador.

Durante o congresso, foi confirmado que Caxias sediará a próxima edição do evento, entre 25 e 29 de maio de 2026, ano em que o Samae completa 60 anos. Uez integra a nova diretoria da Assemae como segundo vice-presidente.

Câmara de Caxias vai ter programa voltado aos idosos

Vereadores de Caxias aprovaram nesta quinta-feira (26), por unanimidade, a criação do Programa Tribuna da Pessoa Idosa. A iniciativa vai estar atrelada à Escola do Legislativo e a previsão é de que ocorra anualmente na Semana Municipal do Idoso.

A ideia é proporcionar palestras, workshops e a possibilidade da população acima de 60 anos se manifestar a respeito das políticas públicas do município. A atividade se assemelha a programas como Vereador por Um Dia e Jovem Parlamentar, voltados a estudantes.