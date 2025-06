Como preparativo para fiscalização, ruas de Caxias recebem reforço na sinalização

Rua Luiz Covolan, no bairro Santa Lúcia, está entre as que receberam pintura com limite de velocidade

Ruas de Caxias que contam com controladores do sistema de cercamento eletrônico estão recebendo nova pintura na pista informando o limite de velocidade. É o caso da Luiz Covolan, próximo do entroncamento com a Rua Ernesto Zanrosso, no bairro Santa Lúcia.