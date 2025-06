Câmara de Caxias vai votar moção contra financiamento do Estado ao carnaval carioca; veja destaques da política

Na imagem, Príncipe Custódio e Negrinho do Pastoreio. Lucas Landau / Divulgação Portela

A Câmara de Caxias vota nesta terça-feira (24) uma moção de repúdio à intenção do governador Eduardo Leite de destinar apoio financeiro à escola de samba Portela no Carnaval 2026.

A agremiação terá como samba-enredo "O mistério do Príncipe Bará: a oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande". O fio condutor será o Príncipe Custódio, líder de origem africana que contribuiu para a consolidação de religiões de matriz africana no Estado.

O texto da moção, assinado por nove vereadores, afirma ser "inadmissível que o Poder Executivo Estadual cogite transferir verbas públicas para subsidiar uma escola de samba sediada em outro Estado da Federação, em um momento de grave crise social, fiscal e humanitária no Rio Grande do Sul".

Na tarde desta segunda-feira, a colunista Rosane de Oliveira informou que o governador Eduardo Leite decidiu não colocar dinheiro do RS no desfile da Portela.

Saída

O ex-vereador Gilfredo de Camillis (PSB) não é mais coordenador de acessibilidade da prefeitura de Caxias, cargo que ocupava desde o início do ano. A exoneração foi publicada sexta-feira (20) no Diário Oficial do Município.

A administração diz que a saída ocorreu por decisão política. O substituto ainda não está definido, mas o PSB disse que não pretende fazer nova indicação para a função. Apesar disso, o presidente municipal do partido, Adriano Boff, diz que a sigla segue atuando junto à administração.

Vistoria nas Hortênsias

Vistoria ocorreu neste domingo (22). Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional / Divulgação

O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, esteve neste domingo (22) em Gramado (RS) para vistoriar áreas atingidas pelas chuvas de 2024. A visita técnica incluiu inspeções em obras de contenção e infraestrutura nos bairros Piratini, Prinstrop e Três Pinheiros. O prefeito Nestor Tissot e integrantes da administração municipal acompanharam a vistoria.

O secretário também passou por Canela, onde avaliou os danos em uma estrada destruída. Até o momento, Gramado e Canela já tiveram aprovados R$ 3,6 milhões e R$ 2 milhões, respectivamente, para ações emergenciais. A expectativa dos municípios é de que a vistoria ajude a acelerar os trâmites para novos repasses.

A visita de Wolf à Serra integrou um roteiro mais amplo, que incluiu outras regiões do Estado.

Plano para habitação

Os delegados eleitos durante a Conferência Municipal da Habitação de Caxias começaram a aprofundar as propostas debatidas no encontro, ocorrido no fim de maio. O grupo será responsável por organizar as diretrizes que irão compor o Plano de Ação da Secretaria da Habitação, que vai as futuras iniciativas da pasta e será apresentado à administração municipal e à população.