BR-116 pode receber nome de Raul Randon; veja mais destaques da política

Proposta que homenageia o empresário (foto) é do deputado federal Giovani Feltes (MDB). Maicon Damasceno / Agencia RBS

Aguarda parecer da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados um projeto de lei que propõe nomear o trecho da BR-116, entre Caxias e a divisa com Santa Catarina como "Rodovia Raul Anselmo Randon". A proposta foi protocolada em agosto de 2022 pelo deputado federal Giovani Feltes (MDB) e já passou pela Comissão de Viação e Transportes.

Nesta quinta-feira (26), a Câmara de Caxias vai votar uma moção de apoio ao projeto. Depois de passar pela Comissão de Cultura, que tem na presidência a deputada Denise Pessôa (PT), o texto ainda vai ser avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de seguir ao plenário.

Gabriel Souza na Serra

O vice-governador do RS, Gabriel Souza, será o palestrante da próxima RA CIC, na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), na segunda-feira (30).

O tema da manifestação será "Presente e futuro do RS: ações para o desenvolvimento de Caxias do Sul e Região". Serão destacadas ações do governo estadual para o crescimento econômico, a competitividade das empresas e geração de novas oportunidades na Serra.

Além da CIC Caxias, o vice-governador estará no Centro de Indústria Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), tratando do mesmo assunto. Na cidade, a palestra está marcada também para segunda-feira (30) às 8h.

Agendas em Goiás

O presidente da Câmara de Caxias, vereador Lucas Caregnato (PT), e o colega Eloi Frizzo (PSB) estão em Goiânia (GO) para conhecer de perto o modelo de transporte público da capital goiana. Ambos foram recebidos nesta terça-feira (24) pelo secretário de trânsito e transporte da cidade, Tarcísio de Abreu.

Os parlamentares conheceram o sistema de bilhete único da cidade, que permite a integração entre linhas por até 2h30min e também trataram do valor da tarifa, que está em R$ 4,30 desde 2019. A manutenção do valor se deve a subsídios da prefeitura e do governo do estado de Goiás. Sem os aportes, a passagem seria de R$ 12,51.

Lucas também esteve na Câmara de Vereadores de Goiânia, onde conheceu a estrutura da Casa, incluindo a TV Câmara e os sistemas utilizados.

Na segunda-feira (23), os vereadores estiveram em Cidade de Goiás (GO), onde se reuniram com o prefeito para tratar de temas como agricultura familiar. Nesta quinta-feira (25), Lucas viaja para Belém (PA) para participar de eventos de Legislativos de todo o país.

Presidência temporária

Na ausência de Lucas Caregnato, a presidência da Câmara de Caxias está interinamente sob o comando do vereador Wagner Petrini (PSB). Além de responder por assuntos internos, ele também está conduzindo as sessões ao longo da semana.

Oposição a Leite se movimenta em Caxias

Vereadores de Caxias, especialmente do campo da direita, estão organizando uma moção de apoio a abertura de processo de impeachment contra o governador Eduardo Leite, proposto pelo deputado estadual Capitão Martim (Republicanos).

O texto já foi assinado pelos vereadores Hiago Morandi (PL), Bortola (PP), Calebe Garbin (PP), Capitão Ramon (PL), Daiane Mello (PL) e Pedro Rodrigues (PL). Ainda se aguarda assinatura da vereadora Andressa Mallmann (PDT) e Sandra Bonetto (Novo).

Os pedidos de impeachment (há um segundo do vereador de Porto Alegre Jessé Sangali (PL)) precisam passar por análise do presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT), que decide se leva ou não adiante. Os autores acusam Leite de gastos excessivos com autopromoção, desperdício de recursos e de não levar adiante projetos contra cheias.

O processo não deve ir adiante, mas o barulho vai servir para a oposição demarcar território a menos de um ano e meio das eleições de 2026.

Debate tributário

Representantes de 70 municípios estarão em Caxias nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27) para o 2º Seminário de Gestão das Receitas Municipais. A programação ocorre na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias (CIC Caxias) e tem como objetivo debater reforma tributária, educação fiscal, dívida ativa, inteligência artificial e boas práticas de fiscalização.