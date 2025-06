Acordo preliminar entre prefeitura e Infraero para gestão do aeroporto de Caxias deve ser assinado em julho

Município é o único responsável pela gestão do aeroporto atualmente. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias e a Infraero planejam assinar no início de julho um protocolo de intenções para repassar a gestão do Aeroporto Hugo Cantergiani à estatal. O ato está previsto para ocorrer durante uma viagem do prefeito Adiló Didomenico e do Secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, a Brasília. As datas previstas são 1º e 2 de julho, mas a agenda pode sofrer alterações.

As conversas entre município e Infraero começaram no início do ano e envolveram visitas da direção da empresa a Caxias e também de Adiló e Caberlon à sede da Infraero, na capital federal. O objetivo da parceria é não apenas a gestão das operações, mas também investimentos, como a ampliação do terminal de passageiros e incremento no auxílio à navegação noturna.

O acordo é interessante para a prefeitura porque entrega à administração a uma empresa reconhecida no setor. Além disso, a utilização do terminal como alternativa ao Aeroporto Salgado Filho, no ano passado, fez com que o Hugo Cantergiani subisse de classe operacional. A medida aumenta a importância do terminal, mas também exige mais investimentos, como na seção de combate a incêndios, que o município não tem como arcar.

O protocolo de intenções ainda não é o fim das negociações. Uma vez assinado, município e empresa vão se debruçar nos detalhes do acordo. Vale lembrar que a Infraero assumiu, em 2024, os aeroportos de Torres e Canela.

Desafio

Administrar um aeroporto envolve conhecimento técnico e treinamentos específicos relacionados principalmente à segurança das operações. São normas federais e internacionais rígidas que precisam ser cumpridas à risca, sob pena, em últimos casos, de suspensão das operações.

Quando assumiu integralmente a administração do aeroporto, o município enfrentou desafios para manter as operações dentro das exigências. As pendências existentes foram praticamente resolvidas e houve o recapeamento da pista, entre outras melhorias. Mas, para isso, foi necessário contratar uma consultoria.

Não bastassem as dificuldades naturais, nesse período a enchente fechou o Salgado Filho e o Hugo Cantergiani foi palco do maior assalto da história gaúcha.

Vila Oliva não integra parceria

O acordo com a Infraero não envolve o aeroporto de Vila Oliva. Isso não significa que o município não trate do assunto com a empresa. Entregar a administração do futuro complexo à estatal é uma das possibilidades estudadas pela administração municipal. Também se avalia concessão a um parceiro privado, uma parceria público-privada, ou mesmo manter sob gestão municipal.