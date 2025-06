Prédio tem custo estimado de R$ 4,8 milhões. Escritório de Projetos da Prefeitura / Divulgação

Após anos de espera da comunidade, a prefeitura de Caxias publicou a licitação para a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Romana, no bairro Desvio Rizzo. A estrutura será do tipo II, com capacidade para atender cerca de 8 mil pessoas e abrigar duas equipes de Saúde da Família e duas de Saúde Bucal.

A obra tem prazo estimado de um ano e meio e o objetivo é ampliar a cobertura da atenção primária diante do crescimento da população da região.

O custo é estimado em R$ 4,8 milhões, com R$ 2,5 milhões oriundos do PAC Saúde e o restante como contrapartida municipal. A abertura das propostas será no dia 2 de julho.

Para lembrar: a UBS vai ficar na Rua João Paranhos da Rocha, no bairro Desvio Rizzo, no terreno onde até 2018 funcionou o Centro Comunitário Vila Romana/Santa Helena. A estrutura foi demolida pelo município dentro do programa do governo Daniel Guerra de retomar imóveis cedidos para movimentos comunitários e clubes de mães. O espaço do Vila Romana foi o único que a administração conseguiu demolir.

Novas conversas para implantar serviço a pessoas com autismo

Reunião ocorreu na Secretaria Estadual da Saúde, em Porto Alegre. Daniel Santos / Daniel Santos

O vereador Daniel Santos (Republicanos) esteve na última semana no Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde (Dapps), da Secretaria Estadual da Saúde, em Porto Alegre, para tratar do Centro Interprofissional de Atendimento a Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O objetivo é que o espaço reúna serviços multidisciplinares, com foco desde o diagnóstico precoce até o acompanhamento terapêutico e orientação às famílias. A reunião teve como objetivo tratar de repasses estaduais para o custeio do serviço. Também há buscas para repasses da União.

A comitiva que esteve na Capital também contou com representantes da Secretaria da Saúde de Caxias e da Universidade de Caxias do Sul (UCS), que irá sediar o centro.

Estudo para reduzir impacto de desastres

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) é uma das integrantes do Projeto V-Clima, que reúne instituições do Rio Grande do Sul, da Itália e da Espanha com o objetivo de discutir formas de reduzir o impacto de desastres climáticos. A iniciativa foi formada após a catástrofe gaúcha do ano passado e também enchentes em Valência, na Espanha, e na região Emilia-Romagna, na Itália.

Durante dois anos, o grupo vai realizar um levantamento das áreas atingidas, com análise de vulnerabilidades e comportamento da população. O primeiro encontro presencial dos envolvidos ocorreu na última semana. A Casa Civil do governo do Estado também integra o projeto.

Nesta terça-feira (17), a UCS irá realizar uma oficina como parte da programação.

Comemoração

Flor se tornou fã de Denise na campanha eleitoral de 2024. Mariana Ávila / Divulgação

A deputada federal Denise Pessôa (PT) completa 42 anos nesta terça-feira (17), mas comemoração foi no último sábado (14), com confraternização no CTG Minuano, em Caxias. Ao lado da família, amigos, apoiadores e lideranças políticas, Denise celebrou com polentaço e tábuas de frios. O parabéns foi puxado por uma bateria de escola de samba formada por integrantes de diversas agremiações.