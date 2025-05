Que o clima interno do PL, tanto em Caxias quanto em nível nacional, não é dos mais amigáveis, não chega a ser novidade. Nesta quinta-feira (29), porém, o vereador Sandro Fantinel (PL) revelou na tribuna ter sido classificado como persona non grata por integrantes nacionais da legenda . O “título” foi comunicado durante uma viagem a Brasília, realizada na semana passada.

Fantinel não adota uma postura de oposição automática à administração municipal, ao contrário de outros colegas de partido. Trata-se de uma aproximação que mantém com Adiló desde 2023, quando o prefeito não lhe virou as costas no episódio das declarações sobre os baianos.

Hienas

Morandi mantém uma relação conturbada com o presidente municipal do PL, Maurício Scalco. No início do ano, o vereador chegou a solicitar que o ex-candidato a prefeito fosse impedido de acessar seu gabinete no prédio da Câmara.