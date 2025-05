Samae reabre processo para contratar construção de nova sede em Caxias

Complexo vai ter prédios administrativo e operacional, entre outros setores. Projeto de Samuel Dalpiaz Jaconi / Reprodução/Divulgação

O Samae de Caxias do Sul reabriu o processo de contratação de uma empresa para construir uma nova sede. O edital havia sido publicado em dezembro do ano passado, mas foi suspenso em janeiro para ajustes no projeto.

As modificações feitas envolvem aspectos técnicos, como quantitativos de materiais, além da atualização do orçamento. O valor total da obra passou de R$ 54,3 milhões para R$ 55 milhões, que serão custeados com recursos próprios da autarquia. As propostas vão ser conhecidas no dia 4 de agosto.

As tratativas para viabilizar uma nova sede para o Samae já se estendem por mais de uma década, e a edificação será construída em um terreno já pertencente à entidade, localizado ao lado do INSS.

Na verdade, será um complexo de 17 mil metros quadrados, composto por um edifício administrativo de seis andares e outro prédio operacional, que abrigará os setores de Recursos Hídricos, Esgoto e Água. Também haverá um depósito e estacionamento para maquinário pesado. Outros dois prédios menores, destinados ao atendimento ao público e às equipes da central do 115, serão contratados em um processo separado.

Com a nova sede, o Samae pretende centralizar todos os setores em um único endereço. Apenas o atual prédio administrativo, situado na Rua Pinheiro Machado, gera um custo mensal de R$ 47 mil em aluguel.

Secretarias na Maesa

A utilização de um pavilhão da Maesa com fachada voltada para a Rua Treze de Maio para a instalação de secretarias municipais está prevista no novo projeto de ocupação do espaço, mas não fará parte do contrato de concessão que contempla o mercado público.

A restauração do prédio será executada pelo município, que já pretende iniciar a análise de possíveis fontes de captação de recursos, além de prever o investimento no orçamento de 2026. É um custo que se paga em um prazo nem tão longo assim devido à economia com os aluguéis.