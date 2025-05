Região do aeroporto é conhecida por ter vestígios de abrigos indígenas subterrâneos, semelhantes ao da réplica acima, criada em Criúva. Luca Roth / Agencia RBS

O estudo arqueológico complementar na área do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias, deve ter início autorizado entre segunda-feira (2) e terça-feira (3) pela prefeitura. A atividade será conduzida pela Garden Engenharia, com sede na cidade. É uma empresa que conhece bem o terreno, pois foi responsável pela elaboração dos estudos ambientais do projeto.

A previsão é de que o trabalho dure seis meses e custe R$ 125,4 mil. Os dois primeiros serão dedicados à definição da metodologia, o chamado Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (Paipa). Em seguida, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) precisará aprovar o planejamento, o que deve levar cerca de 30 dias.

Após a aprovação, as equipes irão a campo por dois meses para realizar as sondagens. O último mês será destinado à elaboração do relatório, que também será submetido à avaliação do Iphan. O estudo foi um pedido do Iphan porque a região do futuro aeroporto é conhecida por abrigar vestígios de abrigos indígenas subterrâneos.