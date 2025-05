Daiane Mello e Hiago Morandi são aclamados como pré-candidatos em 2026; veja destaques da política

A dobradinha não deve ser a única no PL. Integrantes de outra corrente do partido, há grandes chances de Maurício Marcon e Maurício Scalco saírem candidatos lado a lado . Marcon, que irá trocar o Podemos pelo PL, buscando um mandato na Câmara dos Deputados e Scalco tentando vaga na Assembleia.

Novo secretário

Gilberto Galafassi é novo secretário de Gestão Estratégica e Finanças de Caxias. A partir de segunda-feira, vai ocupar o lugar de Milton Balbinot, que irá para a presidência da Codeca e já teve, inclusive, exoneração publicada no Diário Oficial Eletrônico do município.

Surpresa

O presidente municipal do PL, Maurício Scalco, se disse surpreso com a revelação do vereador Sandro Fantinel de que é uma "persona non grata" dentro do partido. Em discurso na quinta-feira (29), Fantinel disse ter ouvido a expressão de integrantes do partido em Brasília por não atacar a administração municipal.