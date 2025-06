Autorização para construção de 440 moradias em Caxias será assinada nesta segunda-feira

O governo federal autoriza, nesta segunda-feira (2), a construção de 440 apartamentos em Caxias. As unidades habitacionais serão edificadas no Loteamento San Gennaro, localizado na região do bairro Reolon e nas proximidades do Loteamento Rota Nova. A iniciativa integra o programa Minha Casa, Minha Vida e é realizada em parceria com o município.

Serão construídos dois conjuntos residenciais: um com 200 apartamentos e outro com 240. Cada moradia terá aproximadamente 51 metros quadrados, com dois quartos, banheiro, sala, varanda, cozinha e área de serviço. A obra contará com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, que financia habitações para famílias de baixa e média renda.