Nova análise técnica deve autorizar uso de mais um trecho da pista do Aeroporto de Caxias

Parte do trecho restrito da pista do aeroporto, em primeiro plano na imagem, deve ser liberado pela Anac para uso. Aeroclube de Caxias do Sul / Divulgação

Uma revisão técnica em análise pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deve permitir um uso mais amplo da pista do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. Há anos o equipamento convive com a restrição do uso de 270 metros na cabeceira norte, localizada junto à Rua Ernesto Casara, e a expectativa é que ao menos 110 metros sejam liberados.

A mudança será possível devido a uma atualização do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA), solicitada pela prefeitura ainda no início de 2025. Atualmente, devido a obstáculos no cone de aproximação desenhado sobre o bairro Kayser, apenas 1.670 dos 1.940 metros da pista estão homologados para uso pelos aviões.

Essa restrição faz com que as aeronaves, obrigadas a projetar pousos e decolagens em um trecho de pista mais curto, trabalhem com menos peso, o que limita algumas operações. Conforme o diretor do aeroporto, Cleberson Babetzki, colocar à disposição uma pista maior e que também foi recapeada recentemente, melhora a perspectiva comercial das companhias, tornando o terminal mais atrativo.

– Uma série de elementos são avaliados para definir o peso da aeronave para uma decolagem. No entanto, quanto mais pista, melhor, pois tem mais espaço para a corrida, permitindo chegar ou sair mais pesado. Isso é benéfico para o transporte de cargas, por exemplo – explica o diretor.

Apesar de ser uma decisão eminentemente técnica, a ampliação do espaço de pista também é vista pelo secretário-adjunto de Trânsito e Transportes, Alfonso Willenbring Junior, como um acréscimo para as operações do aeroporto. Ele aguarda para os próximos dias a liberação pela Anac, antes mesmo do repasse do terminal para a Infraero.

– Nós atualizamos o PBZPA do início do ano até o mês passado, com o zoneamento aéreo para toda a região. Aí se conseguiu enxergar toda a área útil de sobrevoo e os obstáculos existentes no entorno não prejudicavam tanto quanto se pensava. Por isso vai ser possível essa homologação – destaca Willenbring.

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A Infraero vai assumir a gestão do Hugo Cantergiani em 8 de outubro, e, até lá, segundo o secretário, o objetivo é resolver ou deixar encaminhadas todas as questões pendentes no aeroporto. A pista interna de circulação e vistoria está praticamente pronta e deve receber uma camada de asfalto fresado nos próximos dias.