Gasto de vereadores caxienses com diárias de viagens sobe 56% no primeiro semestre em comparação com o mesmo período de 2025

Em apenas dois anos houve um aumento de 413% nos valores destinados a diárias para os parlamentares caxienses. Ulisses Castro / Agencia RBS

Subiu de forma exponencial o gasto da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul com diárias de viagem no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Um levantamento feito pela coluna no Portal da Transparência do município, e que usa como referência os dados publicados até a manhã desta quarta-feira (1º), mostra que um total de R$ 127 mil foi empenhado para pagamento de diárias nos primeiros seis meses do ano. Esse montante representa um crescimento de 56% em comparação com os seis primeiros meses de 2025, quando foram destinados R$ 81 mil para deslocamentos nacionais e internacionais.

Mesmo levando em conta que a diária paga aos vereadores sofreu uma correção de 2,28% em março, o que naturalmente deixaria os valores um pouco maiores, a constatação é que há um crescimento sustentado deste tipo de despesa. Isso pode ser notado pelo aumento do número de vereadores que utilizaram diárias. Ao todo foram 20 parlamentares, entre titulares e suplentes, contra 18 em 2025 (a lista com o que foi destinado a cada vereador e a tabela com os valores das diárias para 2026 estão abaixo).

O crescimento recente deste tipo de gasto na Câmara de Caxias fica ainda mais evidente quando se compara a realidade de 2026 com a de 2024. No primeiro semestre daquele ano, apenas oito vereadores utilizaram diárias de viagem, com uma despesa total de R$ 24 mil. Ou seja, em apenas dois anos houve um aumento de 413% nos valores destinados a diárias para os parlamentares.

Outro fato que também chama a atenção é o crescimento do pagamento de diárias para funcionários do Legislativo. Enquanto nos primeiros semestres de 2024 e 2025 a despesa ficou em torno de R$ 20 mil, neste ano a conta foi de R$ 51 mil, um crescimento de 155%. O detalhamento sobre as justificativas das viagens de servidores e parlamentares pode ser encontrado no Portal da Transparência, acessado no site da Câmara.

A diária repassada a vereadores e funcionários é usada para o pagamento de despesas de hospedagem e alimentação. Os deslocamentos terrestres e o transporte aéreo não entram nessa conta e são pagos à parte pela Câmara. A propósito, R$ 28 mil já foram gastos em passagens aéreas neste ano, e há um empenho disponível de mais R$ 276 mil.

No levantamento das diárias, foram levados em conta os valores empenhados, ou seja, que estão já previstos e destinados, mas que ainda têm que passar pelas fases seguintes, de liquidação e pagamento. Normalmente, a maior parte do que é empenhado acaba sendo efetivamente pago, sendo que foram quitados 99% dos valores programados em diárias no primeiro semestre de 2024 e 96% em 2025.

Busca de experiências e de emendas parlamentares são as principais justificativas para viagens

O parlamentar caxiense que teve maior destinação de diárias no primeiro semestre foi o Capitão Ramon Teles (PL), com um total de R$ 19.481,10 empenhados para 12 viagens, sendo quatro fora do RS. A maior parte dos valores já está quitada, mas ainda deve ser liquidado um valor de R$ 5.832,46 referente a uma viagem a Santa Catarina, entre os dias 6 e 11 de julho, na qual fará visitas e reuniões com as secretarias de Assistência Social e Urbana de Chapecó e Florianópolis.

Questionado sobre os valores aplicados em viagens, o vereador argumenta que tem muito a aprender com outras cidades e, por isso, acredita que os parlamentares precisam buscar o que dá certo em outros locais e que pode ser útil para Caxias. Além disso, defende a participação em fóruns e simpósios, nos quais novos conceitos e ideias úteis podem ser conhecidos.

— Eu fui para o Fórum da Liberdade em Porto Alegre e lá foram discutidos assuntos sobre economia e impostos. Então, esse é um investimento que no futuro é devolvido para a comunidade quando você traz, por exemplo, uma ideia nova para reduzir a carga tributária. Eu também fui a Brasília buscar uma verba parlamentar e trouxe R$ 2,9 milhões para Caxias. A diária do vereador é cerca de R$ 1 mil, mas o valor que volta é muito maior — justifica Ramon.

O parlamentar admite que há mais dificuldade em colocar em prática as ideias observadas quando se é de oposição, como é o caso dele. Mesmo assim, defende que as viagens são importantes para o trabalho da Câmara, embora não saiba dimensionar quanta contribuição tem sido trazida pelos colegas:

— Eu coloquei como meta tentar conhecer um novo trabalho ou local uma vez por mês neste primeiro semestre, para ajudar Caxias. Eu não sei como os colegas fazem e não analiso o mandato deles, mas vejo que toda sessão tem alguém em alguma representação ou simpósio, e acredito que todos fazem suas viagens para melhorar a cidade.

Já o presidente da Câmara de Caxias do Sul em 2026, Wagner Petrini, o Muleke (PSB), acredita que as mudanças na política brasileira, com a concentração de recursos nas mãos de deputados federais e senadores, são a causa do aumento das viagens. Assim, os vereadores acabam viajando mais para tentar a liberação de emendas parlamentares junto a bancadas aliadas:

— Temos uma ou outra viagem de representação ou a congressos, mas em geral o volume maior de pedidos é de idas a Brasília, para buscar recursos parlamentares. Tanto que na Lei Orçamentária foi previsto um aumento do orçamento para as passagens, porque já tínhamos essa demanda para buscar recursos. Se a gente pegar dois anos atrás, ou um pouco mais, poucos parlamentares saíam do município, mas com o orçamento no Congresso, a tendência cada vez mais é os vereadores irem buscar verba com seus deputados.

Recursos utilizados pelos vereadores de Caxias do Sul