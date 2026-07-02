Alessandro Valim

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Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Dinheiro público
Notícia

Gasto de vereadores caxienses com diárias de viagens sobe 56% no primeiro semestre em comparação com o mesmo período de 2025

Um total de R$ 127 mil foi destinado para cobrir despesas de 20 vereadores em deslocamentos estaduais e nacionais

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