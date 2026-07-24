Corte da Itália faz consulta a tribunal europeu e reabre discussão sobre critérios para reconhecimento de cidadania

A Corte Constitucional da Itália acionou nesta quinta-feira (23) o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), para se manifestar sobre alguns aspectos das normas do reconhecimento de cidadania. Assim, a corte fundada em 1952 e sediada em Luxemburgo dirá se as mudanças implementadas pelo governo italiano a partir de 2025 são compatíveis com o direito europeu.
A consulta é apenas um primeiro estágio do processo e, por enquanto, não significa nenhuma mudança nas leis que restringiram o reconhecimento à cidadania italiana. No entanto, a medida representa uma importante mudança de postura, pois em abril a Corte Constitucional havia recusado pedidos para enviar a questão a Luxemburgo, alegando que estava claro que suas decisões anteriores, que validaram as mudanças implantadas pelo governo e parlamento, não infringiam nenhuma norma da União Europeia. O fato de voltar atrás e repassar a questão mostra que há dúvidas jurídicas, abrindo espaço para revisões.
A questão específica sobre a qual vai se debruçar o TJUE é o julgamento do artigo 3-bis, introduzido em 2025 à Lei 91/1992, que é a lei geral que disciplina o reconhecimento da cidadania italiana. Esse artigo limitou o acesso ao direito ao dizer que os nascidos no exterior, exceto em algumas exceções, nunca adquiriram a cidadania do país, mesmo tendo nascido antes da reforma da lei, além de trazer restrições à manutenção da dupla nacionalidade. Juristas consideram esse artigo ilegal, pois revoga um direito de forma retroativa e contraria o histórico da legislação italiana, que sempre previu a transmissão da cidadania sem restrição de gerações.
O recuo da Corte Constitucional trouxe expectativas para as pessoas que acompanham a questão. É o caso da advogada porto-alegrense Claudia Antonini, vice-presidente da Natitaliani, uma associação internacional de defesa dos direitos dos ítalo-descendentes. Para ela, que trabalha com cidadania há 30 anos e é crítica às mudanças feitas em 2025, a medida abre espaço para novas interpretações da lei.
— Abre-se uma porta para uma interpretação diversa, e mais que isso, a Corte Constitucional não quis assumir a bronca de confirmar aquela sentença contraditória que ela havia proferido. O que temos agora não é uma sentença, é uma ordenança, pois ainda não analisaram o mérito. Mas pelo menos não reafirmaram e deram um passo atrás – avalia.
Apesar de reavivar um clima mais otimista, uma decisão definitiva ainda deve demorar, pois Claudia informa que, em média, o TJUE leva 15 meses para emitir um posicionamento. Até lá, todas as instâncias da justiça da Itália ficam aguardando para se manifestar sobre processos que envolvem o tema. A advogada ressalta que, apesar de esta primeira consulta focar em uma questão específica, sobre perda de nacionalidade, abre espaço para novos questionamentos:
— Os próximos processos pretendem provocar outros aspectos. A corte europeia vai analisar o que foi pedido pela corte italiana nesse momento, mas a intenção é prosseguir cavando possibilidades, porque a gente não faz recurso direto às cortes superiores. Tudo é transmitido pelo grau anterior, e então a gente tem que continuar provocando essas dúvidas para que se tenha a reavaliação desses pontos.
As mudanças propostas pelo governo da primeira-ministra Giorgia Meloni e aprovadas pelo congresso em maio de 2025 limitaram a transmissão de cidadania por direito de sangue. Com isso, o benefício ficou restrito a apenas filhos e netos de italianos já reconhecidos, excluindo a ampla maioria dos ítalo-descendentes. Atualmente há 135 mil cidadãos italianos residentes no RS, e estima-se que 4 milhões de gaúchos tenham ascendência italiana.