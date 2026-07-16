Alessandro Valim

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Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Nova prática
Notícia

Chegou a hora do recesso de inverno dos vereadores caxienses

Iniciativa se soma a outros benefícios recentemente aprovados na Câmara, como 13º, verba de gabinete e aumento no uso de diárias

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