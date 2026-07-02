Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Dinheiro público
Notícia

Aumento do número de viagens na Câmara de Caxias não é fato isolado

Gastança vem se acelerando nos últimos anos, e coloca o parlamento em xeque perante os eleitores

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS