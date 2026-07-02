Aumento do número de viagens na Câmara de Caxias não é fato isolado

Uma série de despesas foi criada pelos vereadores de Caxias nos últimos anos. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Primeiro foi a aprovação de lei que autorizou os vereadores caxienses receberem um 13º salário. Isso foi em dezembro de 2023.

Depois veio a criação de 23 cargos de assessor político comunitário e de quatro de assessor político, em dezembro de 2024.

No fim de 2025 veio um pacote de bondades, que entre outras coisas teve aparelhos de TV de 50 polegadas nos gabinetes e celular de última geração gratuito, mensalmente pago pelo contribuinte.

E 2026 não começou sem notícias. Já em janeiro teve a criação de uma verba de representação de R$ 4,8 mil, para pagar despesas dos gabinetes. E teve também a autorização de mais um assessor para cada vereador, para ocupar o cargo de chefe de gabinete. Agora já são quatro assessores para cada parlamentar.

Ainda neste ano, por pouco não passou um reajuste de 100% no vale-alimentação dos servidores da Casa, que já é de cerca de R$ 1 mil. Essa ação geraria um efeito cascata de quase R$ 80 milhões para o caixa da prefeitura, e por isso acabou sendo derrubada.

Mas o ano seguiu com novidades, com o aluguel de carros para ficar à disposição dos vereadores, reforma de gabinetes e uma avalanche de viagens durante o primeiro semestre, conforme mostrado nesta quarta-feira (2).

Essa recuperação dos fatos é importante para termos ciência de que o aumento do gasto com viagens na Câmara de Caxias não é fato isolado. O aumento de 416% no gasto em diárias em apenas dois anos é parte de um todo, de um projeto de ampliação do uso do orçamento pelo Legislativo. Embora com métodos diferentes, é a mesma lógica do que vemos no Congresso Nacional, onde deputados e senadores gerenciam partes cada vez maiores do orçamento do país.

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E por mais que a Câmara tenha orçamento próprio, é chocante ver que a gastança ocorre justamente em um momento de grandes dificuldades financeiras do município. É uma desconexão absurda com a realidade.