Adiló classifica crise financeira de Caxias como "grave", mas descarta prefeitura quebrada

Alessandro Valim

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Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

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