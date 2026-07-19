Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Pitaco
Opinião

A arrogância que custa caro ao futebol brasileiro

Atualmente, estamos longe de formar os melhores jogadores e, enquanto não admitirmos isso, o hexa não virá

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS