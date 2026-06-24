Secretário da Segurança afirma que responsável por suposto vazamento de vídeo do CIOp de Caxias pode ser responsabilizado

CIOp foi inaugurado em 2023 e, atualmente, conta com 470 câmeras em operação. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Um dos elementos citados na ação civil pública que o Ministério Público Federal (MPF) promove contra o vereador de Caxias do Sul Hiago Morandi (Novo) é um vídeo onde supostamente o parlamentar agrediria um morador de rua. A repercussão do fato trouxe dúvidas sobre a atuação do Centro Integrado de Operações (CIOp), tido como provável origem das imagens.

O vídeo, que começou a circular em redes sociais há cerca de três semanas, é citado em depoimento de Leonardo Endres, ex-assessor do parlamentar, e essa manifestação consta no processo feito pelo MPF. A testemunha, que inclusive aparece nas imagens, relata que no mesmo dia em que o fato teria ocorrido (10 de julho de 2025), o parlamentar já havia recebido a informação de que teria sido flagrado pelas câmeras e teria tido acesso ao vídeo. A partir disso, surgiu a questão de como essa informação poderia ter saído do CIOp e como, posteriormente, as imagens foram vazadas e começaram a circular.

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A coluna procurou o secretário de Segurança de Caxias do Sul, Paulo da Rosa, responsável pela gestão do CIOp, e questionou sobre o procedimento do órgão neste episódio. Rosa relatou que não tem informação de que algum vídeo tenha saído de lá, embora tenha conhecimento dos fatos devido à repercussão pública. Ele ainda ressaltou que as imagens só podem ser fornecidas em alguns casos específicos.

— O que sai de lá é para investigação e só com pedido do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Brigada Militar, e tem que ter um pedido formal. É só dessa forma – esclarece.

Apesar da repercussão do caso, o secretário informa que ainda não abriu nenhum procedimento para investigar se houve vazamento ou liberação de informação privilegiada por parte de algum servidor. Segundo ele, a análise do caso depende de uma provocação do Ministério Público:

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— Para mim não veio nada, não veio pedido. Se o Ministério Público requerer, eu vou ver se tem alguma coisa, se o vídeo é realmente do CIOp e quem vazou a imagem. Dentro do que cabe a mim, vai ser apurado, e se saiu do CIOp e identificando quem foi, será punido. Já tive outro caso de vazamento, e o servidor foi responsabilizado.

Ainda segundo Paulo Rosa, não é possível afirmar que o vídeo original da data citada ainda está nos arquivos do centro, pois o fato aconteceu há quase um ano. Por uma questão de custo na compra de espaço de armazenamento, ficam guardadas somente as imagens de flagrantes de crimes ou que tenham sido motivo de requisição. Diariamente, ainda segundo ele, passam pelo local cerca de 70 servidores, e a equipe é formada por agentes de Guarda Municipal, Fiscalização de Trânsito, Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Penal.

Inaugurado em 2023, o CIOp conta com cerca de 470 câmeras em operação. O objetivo é auxiliar os órgãos de segurança no monitoramento e cercamento eletrônico da cidade.

A Brigada Militar também foi procurada para comentar sobre o possível vazamento de imagens e informações do CIOp. Por meio de nota, o comandante interino do 12º BPM, major Rogério Schuh dos Santos, informou que a unidade atua no espaço por meio Centro de Operações Policiais Militares (Copom), e está voltada ao atendimento de ocorrências, ao monitoramento operacional e ao despacho de recursos policiais.