Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Após repercussão
Notícia

Secretário da Segurança afirma que responsável por suposto vazamento de vídeo do CIOp de Caxias pode ser responsabilizado

No entanto, Paulo Rosa condiciona investigação do fato a um pedido do Ministério Público

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