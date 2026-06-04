Projeto Mão Amiga negocia com a prefeitura de Caxias do Sul para assumir gestão das UPAs

UPA Central é uma das unidades que terá um novo gestor a partir da próxima semana. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma das mais tradicionais entidades de assistência social de Caxias do Sul é a favorita para assumir a gestão das UPAs Central e da Zona Norte da cidade. A coluna confirmou que a Associação Mão Amiga, idealizada pelo frei Jaime Bettega, está em negociações avançadas com a prefeitura para ser contratada de forma emergencial e assumir, já na próxima quarta-feira (10), a gestão das unidades.

A necessidade de contratação de uma nova gestão surgiu após o secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, confirmar nesta semana o rompimento do contrato com o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), que é o responsável pela gestão terceirizada das unidades de saúde. O anúncio veio na sequência de uma série de problemas administrativos que redundaram em problemas no pagamento a fornecedores e atraso no salário dos médicos, inclusive com a deflagração de paralisação destes profissionais.

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Na quarta-feira (3), em entrevista ao Jornal do Almoço da RBS TV Caxias, Bueno reiterou a intenção de encerrar o contrato na próxima semana, e disse que esta ação está ocorrendo agora porque a prefeitura precisava cumprir algumas obrigações legais. Entre estes trâmites estão uma série de advertências e notificações ao Ideas, por falhas no atendimento, e que vêm sendo feitas desde janeiro. Assim, segundo ele, agora há embasamento jurídico para pedir o rompimento.

Bueno, no entanto, não disse quem vai assumir a gestão, e apenas se limitou a revelar que há negociação com três instituições para um contrato emergencial de 90 dias, que neste tipo de modalidade não vai necessitar de licitação. Ele confirmou, porém, que as três são de Caxias, e que não quer mais “forasteiros” atuando nas UPAs da cidade.

A coluna apurou que, além da Associação Mão Amiga, foram iniciadas negociações com o Hospital Geral (HG) e o Hospital Virvi Ramos. No entanto, em reuniões realizadas nesta semana, aproximou-se de um acerto com o projeto do frei Jaime Bettega, e uma reunião decisiva vai ocorrer nesta sexta (5).

Um sinal disso é que na terça (2), na Câmara de Vereadores, uma declaração de Bueno deu uma pista sobre a negociação mais avançada. Segundo ele, a nova administradora das UPAs iria “estender a mão para Caxias”, e que tinha “compromisso com a vida das pessoas.”

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A Associação Mão Amiga atua desde 2009 em projetos sociais, inicialmente focando no subsídio a vagas em escolas de Educação Infantil na cidade. Nos últimos anos, a instituição estendeu a atuação para outras áreas como cozinhas solidárias, restaurante popular, serviços de convivência, casas de passagem e o Recanto da Compaixão Frei Salvador, que acolhe idosos. Várias dessas atividades são subsidiadas por recursos que vêm de convênios com a prefeitura de Caxias.