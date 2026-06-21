Daer projeta licitação de estrada de acesso ao Aeroporto de Vila Oliva ainda em 2026

Obra de construção do Aeroporto de Vila Oliva deve começar em 2026, e conclusão está prevista para 2029. Seplan / Divulgação

Os preparativos para a construção da estrutura viária que atenderá o futuro Aeroporto Regional da Serra, em Vila Oliva, estão tramitando e devem avançar significativamente durante este ano. Esta é a projeção feita pelo diretor-geral do Daer, Luciano Faustino da Silva, que esteve em Caxias na quinta-feira (18) e concedeu entrevista à Rádio Gaúcha Serra. Durante a conversa ele abordou também temas como a revitalização e futuro da Rota do Sol e outras obras de recuperação de estradas da região bancadas pelo Fundo Rio Grande (Funrigs).

No que se refere à RS-466, que é a denominação que terá a via que ligará a Região das Hortênsias à Rota do Sol, passando pelo futuro aeródromo, Faustino revelou que está praticamente pronto o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) iniciado em 2025. O documento deve ser divulgado até agosto, e o anteprojeto da estrada, contratado no mesmo processo, deve ficar pronto logo depois.

Assim, o Daer planeja ainda para este ano a licitação da decisiva etapa seguinte, que finalizará o projeto e fará a construção da rodovia. O diretor reafirmou que a execução desta obra é prioritária, pois representa o compromisso do Estado com o novo aeroporto, encarado como fundamental para o desenvolvimento da região. Por isso, ele também revelou que há contato constante com a prefeitura de Caxias, para que a construção do terminal e dos acessos ocorram paralelamente.

– Temos muito contato com a prefeitura, para que os nossos prazos sejam casados com a execução do aeroporto. Então a gente espera a conclusão do aeroporto com as vias em funcionamento de forma concomitante, para ter o devido benefício deste aparelho público – informou Faustino.

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A previsão da prefeitura de Caxias é que a construção do aeroporto inicie ainda em 2026, já que a licitação para a empresa que fará a parte inicial da obra está em vias de finalização, e a conclusão da estrutura aeroportuária segue prevista para 2029. A ideia do Daer é agilizar a parte viária utilizando o Regime de Contratação Integrada (RCI), onde a empresa vencedora da licitação é responsável pelo projeto executivo e também pela construção propriamente dita, economizando tempo. O Daer analisou três alternativas de trajeto, e Faustino revelou que a finalização do EVTEA apontará o traçado mais adequado:

– A gente já está com o EVTEA praticamente concluído, e no início do segundo semestre a gente espera fazer a divulgação do traçado definido. Com isso, a gente ainda neste ano conclui o anteprojeto, e teremos, também neste ano, condições de fazer o encaminhamento da licitação da obra em regime de contratação integrada.

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O valor exato da construção da via ainda não está fechado, pois depende da conclusão dos estudos em andamento. No entanto, Faustino confirmou que deve ficar dentro dos R$ 300 milhões já cogitados em outras ocasiões e ressaltou que o Estado se prepara para começar a destinar os recursos para esta obra já no próximo orçamento.

– Essa rodovia vai estar contemplada no plano de investimento do Daer para o próximo ano. Então, em 2026 a gente vai fazer a Lei Orçamentária Anual (LOA), e certamente preveremos valores para depois da licitação termos condições de iniciar essa obra no próximo ano. O primeiro desembolso, como é de projeto executivo, será um pouco menor, mas certamente estará previsto em nosso orçamento – revelou o diretor.