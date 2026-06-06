Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Infraestrutura
Notícia

Após vistoria, Anac deve conceder novos prazos para conclusão de obras no Aeroporto de Caxias

Melhorias visam segurança de operação e devem evitar novas interdições no terminal

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS