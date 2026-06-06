Após vistoria, Anac deve conceder novos prazos para conclusão de obras no Aeroporto de Caxias

Com limitações impostas pela Anac, aeroporto de Caxias opera atualmente três voos diários. Porthus Junior / Agencia RBS

Técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estiveram em Caxias entre a segunda (1) e a quarta (3) desta semana, para vistoriar os trabalhos emergenciais no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani. As obras foram exigidas a fim de melhorar a segurança do terminal, e estão sendo conduzidas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM).

A demora em concluir essas ações, algumas apontadas já há alguns anos, criaram a ameaça de ampliação das restrições já impostas ao aeroporto, que atualmente está limitado a 42 operações semanais de pouso e decolagem. Uma força-tarefa para tratar do assunto foi lançada há cerca de um mês, e a SMTTM acredita que o resultado apresentado agradou os técnicos da agência.

Essa, ao menos, é a percepção do secretário de Trânsito, Elói Frizzo, que acompanhou a vistoria. Segundo ele, relatórios sobre ações já feitas foram apresentados, e foi mostrado que há empenho para corrigir o que ainda está pendente. Assim, a expectativa é que nesta próxima semana a Anac opine sobre o que viu e conceda novos prazos para a conclusão dos trabalhos. Isso significaria que não seriam aplicadas novas ações cautelares, mantendo o funcionamento do aeroporto.

– A visita foi muito positiva, pois o diálogo foi tranquilo com o pessoal. Nossa maior preocupação era eles cancelarem a conectividade, por meio de novas cautelares. Se isso acontecesse literalmente o aeroporto ficaria fechado, só com a aviação pequena. Acredito que vamos evitar isso, e continuamos trabalhando para resolver todos os problemas, superando em breve as outras restrições já impostas – afirma Frizzo.

Entre as questões apresentadas pela prefeitura, e já próximas da conclusão, estão a recuperação do muro, que estava danificado próximo à cabeceira sul, e a modificação do acesso pelo Portão 2, reforçando a segurança neste ponto onde um avião carregado com dinheiro foi assaltado em 2024.

Enquanto isso seguem os trabalhos de construção de uma via interna de inspeção, que vai facilitar a vigilância na área do aeródromo. Segundo Frizzo, esta obra ainda vai precisar de um tempo para ficar pronta:

– A gente não conseguiu terminar todas as obras. Só a estrada interna, ao redor de todo o perímetro do muro, depende de licença ambiental, pois tem banhados ali, e acho que nisso vamos levar mais uns 60 ou 90 dias para pôr tudo em ordem.

Ampliação de terminal e novos voos no horizonte

Embora sem relação direta com as exigências da Anac, Frizzo acredita que nas próximas semanas deve ter andamento o projeto de melhoria do terminal de embarque e desembarque. O plano é ampliar o espaço por meio de uma estrutura modular, com implantação de nova esteira para bagagens e renovação dos equipamentos de raios X e detecção de metais.

A prefeitura projeta que o edital para execução do projeto deve ser lançado em breve, pois aguarda apenas uma liberação do Daer, que precisa reconhecer uma contrapartida oferecida pelo município. Esta obra terá custo de cerca de R$ 6 milhões, e será executada com uma verba já repassada pelo Estado. Com o terminal ampliado e a liberação das restrições pela Anac, Frizzo acredita que será possível atrair a operação de mais voos para Caxias.