Após quatro anos em Porto Alegre, cônsul da Itália já tem novo destino definido

Em discurso na cerimônia do Dia da República, Caruso informou sobre novo destino. Edivan Rosa / Critério

A cerimônia do Dia da República da Itália, realizada nesta terça-feira (2) na Associação Leopoldina Juvenil, na Capital, acabou funcionando como uma pré-despedida para o cônsul Valerio Caruso. Durante o evento ele revelou que deixará o comando do Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre já no mês que vem, e partirá para um novo continente.

O destino de Caruso será a cidade do Cairo, capital do Egito, onde vai executar novas tarefas diplomáticas a serviço do governo italiano. Ele chegou a Porto Alegre em agosto de 2022 e comandou diversas ações que ampliaram o atendimento do consulado à comunidade de descendentes no Estado. Além disso, foi muito presente nas comemorações dos 150 anos da Imigração Italiana no RS durante o ano de 2025.

Foi durante a gestão de Caruso que o consulado se mudou para uma sede definitiva, que custou 4 milhões de euros. Ele apontou essa e outras ações administrativas como prova das conexões existentes entre o RS e a Itália, também se mostrou grato pela acolhida que teve do povo gaúcho.

— Aqui, a Itália não é uma lembrança distante. Ela vive nos sobrenomes e nas famílias. Vive nas cidades fundadas pelos imigrantes, na criatividade e na capacidade de construir. Ao longo destes anos, nunca me senti apenas representante do país no Rio Grande do Sul. Senti-me acolhido por uma comunidade que abriu as portas das suas casas e, sobretudo, dos seus corações — afirmou o diplomata.