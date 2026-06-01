Anac faz vistoria no Aeroporto Regional de Caxias do Sul

Aeroporto Regional Hugo Cantergiani recebe atualmente três voos diários. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma equipe técnica da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) desembarca em Caxias do Sul na tarde desta segunda-feira (1º), e permanece até a quarta (3). O objetivo é verificar o andamento das obras exigidas pelo órgão federal no Aeroporto Hugo Cantergiani, e que foram solicitadas para evitar que as sanções aplicadas ao terminal sejam ampliadas.

Atualmente, o espaço opera com restrições que limitam em 42 o total de pousos e decolagens semanais autorizados. Há meses têm sido feitas exigências de recuperação e ampliação de estruturas de segurança, mas os trabalhos não andaram a contento. Com isso, há cerca de três semanas, a Anac ameaçou determinar que os aeroportos de destino fizessem nova inspeção das bagagens dos passageiros de voos com origem no terminal caxiense, o que poderia inviabilizar o trabalho das companhias aéreas.

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De acordo com o secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), Alfonso Willenbring Junior, todos os trabalhos mais urgentes já foram iniciados. Entre as ações estão recuperação de cercas e muros danificados, instalação de câmeras, modificação no acesso pelo Portão 2 e construção de uma via interna de inspeção, que vai facilitar o trabalho de patrulha e vigilância na área do aeródromo.

O adjunto revela que todas as frentes de trabalho iniciadas estão com bom andamento, e que seguirão os padrões solicitados pela agência. Assim, ele projeta que a SMTTM terá o aval dos técnicos para que a operação do aeroporto siga normalmente.

— Acredito que sim. A assessoria da Orion está conosco, e estou acompanhando cada passo disso. Mesmo sem algumas finalizações, creio que a gente vai demonstrar o que está sendo feito. Nós conhecemos eles, pois já conversamos em Brasília e esses técnicos também estiveram aqui no ano passado. O importante é mostrar que estamos trabalhando — aponta Willenbring.

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Projeto de melhoria do terminal deve andar

Embora sem relação direta com as exigências da Anac, nas próximas semanas deve ter andamento o projeto de melhoria do terminal de embarque e desembarque. O plano é ampliar o espaço por meio de uma estrutura modular, com implantação de nova esteira para bagagens e renovação dos equipamentos de raios X e detecção de metais.

Willenbring revela que o edital para execução do projeto deve ser lançado nas próximas semanas. A construção vai custar cerca de R$ 6 milhões, e será feita com uma verba repassada pelo Estado. Segundo ele, a secretaria aguarda apenas a confirmação, por parte do Daer, de que aceita a compra de três caminhonetes de patrulha interna como contrapartida do município para esta obra:

— A primeira parte da contrapartida foi a implantação do Papi (sistema luminoso de auxílio à aproximação de aeronaves, implantado no ano passado). Agora tem mais uma parte, e estamos colocando essas três caminhonetes que compramos, que tem giroflex e caracterização de aeroporto, e que custaram cerca de R$ 280 mil cada. É um equipamento essencial para o aeroporto, e assim que eles aprovarem, a gente publica o edital.