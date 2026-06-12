A novela da gestão do aeroporto de Caxias

Aeroporto Regional Hugo Cantergiani deve passar à gestão da Infraero em até 120 dias. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

A notícia de que a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) vai assumir a gestão do Aeroporto Hugo Cantergiani pode ser o capítulo final (e, aparentemente, feliz), de uma novela rocambolesca. Há anos convivendo com problemas de gestão, restrições operacionais e ameaças de interdições mais amplas, o espaço finalmente tem agora um horizonte de gestão mais profissional, algo básico para uma região que precisa muito do transporte aéreo para impulsionar seu desenvolvimento.

Porém, até se chegar a este momento onde as coisas parecem se encaminhar, houve muita trapalhada. E esta situação parece ter como marco o repasse da outorga do espaço para Caxias, em abril de 2023. Desde então, a prefeitura passou a fazer sozinha a gestão do aeródromo.

É preciso dizer que sempre existiram problemas com o modelo anterior, onde a gestão era compartilhada com governo estadual. O aeroporto nunca esteve à altura da região, e o repasse foi justamente para corrigir essa situação. Alegava-se que o valor arrecadado com tarifas (cerca de R$ 4 milhões à época) ia todo para o Estado, e que ao se deixar este dinheiro em Caxias, poderiam ser feitas as tão esperadas melhorias.

No entanto, o que se viu foi o contrário. A prefeitura não conseguiu resolver os problemas herdados da gestão em parceria com o Estado, novas questões foram se acumulando e o resultado é que, desde 2023, há medidas cautelares aplicadas. Embora a situação emergencial decorrente da enchente 2024 tenha levado a uma suspensão temporária das restrições, o fato é que mais de três anos se passaram, e a conclusão óbvia é que a prefeitura não tem condições de gerir o aeroporto.

O próprio fato de a gestão Adiló ter procurado a Infraero é uma admissão desta incapacidade. Mesmo levando em conta que gerir um aeroporto não é uma tarefa banal, há algumas coisas que não têm explicação. Por exemplo: não é preciso esperar que venha uma empresa especializada para se providenciar o conserto de muros ou a instalação de novos portões.

Além disso, há quase dois anos existe dinheiro disponível para se fazer a ampliação do acanhado terminal de passageiros, sendo que o projeto desta ação foi doado pelo Sinduscon Caxias. Nada, no entanto, saiu do papel, e aí se passa a vergonha de não poder atender a demanda das companhias aéreas, que querem ampliar o número de voos, mas não podem fazer isso devido às restrições de pousos e decolagens estabelecidas pelas medidas cautelares da Anac.

Dando sequência à novela, o próprio anúncio da vinda da Infraero teve tons de comédia. Depois de ter ficado meses pedindo a vinda da estatal federal, a prefeitura anunciou que isso não aconteceria mais, e diante de nova ameaça de interdição, há cerca de 40 dias montou uma força-tarefa para resolver os problemas mais urgentes. Nesta quinta (11), a administração municipal foi visivelmente surpreendida pela notícia, e aí ficou a pergunta: a Infraero havia sido informada de que o Caxias tinha desistido da parceria? Pelo visto, não.

Ainda há questões a responder, e uma delas é se essa vinda terá custo para o município. Sabe-se que a Infraero considerava os valores arrecadados com taxas como insuficientes para sustentar a presença dela aqui. O governo federal vai bancar essa diferença? Ou os cofres da prefeitura terão também que arcar com isso?

Respostas na semana que vem, quando representantes da estatal devem vir a Caxias. E tomara que, além de assinar o contrato, eles assumam o roteiro e comecem a escrever os últimos capítulos da novela.











