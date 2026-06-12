Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Infraestrutura
Opinião

A novela da gestão do aeroporto de Caxias

Chegada da Infraero é positiva sob o aspecto técnico, mas negociação expôs uma série de trapalhadas da prefeitura

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS